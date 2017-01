Es el mejor lateral derecho que puede haber: José Mourinho

Valencia, de 31 años, renovó el pasado 17 de enero su contrato con el conjunto inglés por una temporada más, hasta junio de 2018.



"No creo que sea una recompensa para él, no lo veo así. Simplemente creo que es el mejor lateral derecho que puede haber. No hay un lateral derecho mejor en el futbol", dijo Mourinho, en unas declaraciones a MUTV, cadena de televisión del club.



"Conseguimos que el mejor se quede con nosotros, y por eso no lo veo como un premio. Es un privilegio tener a un jugador y a una persona tan buena en el equipo".



El internacional ecuatoriano ha disputado 271 partidos, en los que ha anotado 21 goles, con el United desde su fichaje procedente del Wigan Athletic en 2009.



Ya en su octava temporada en Manchester, Valencia, que fue votado mejor jugador del club en el pasado mes de noviembre, se ha erigido esta temporada como un fijo para Mourinho, quien reveló que intentó ficharlo cuando dirigía al Real Madrid.



"Entonces no jugaba de lateral", explicó Mourinho. "Sí, lo quise para jugar en esa posición, pero el Manchester United fue muy inteligente y detuvo cualquier posibilidad. Antonio está jugando mejor que nunca y creo que esta campaña está rindiendo a un nivel magnífico".



Valencia es el segundo futbolista de la primera plantilla del Manchester United en renovar en las últimas semanas, ya que el jueves de semana pasada el club anunció la ampliación del contrato del centrocampista belga Marouane Fellaini hasta verano de 2018.