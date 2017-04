Escribirá y dirigirá ‘Guardians of the Galaxy 3’

Los Ángeles, California

La saga especial de Marvel “Guardians of the Galaxy Vol. 2” no se ha estrenado y ya hay planes para una tercera parte.

James Gunn anunció en Facebook que volverá para escribir y dirigir “Guardians of the Galaxy Vol. 3”. Gunn también escribió y dirigió las primeras dos cintas.

La serie es protagonizada por Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista y las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel.

En su mensaje, Gunn dijo que “Guardians 3” se estrenará después de “Avengers: Infinity War” en el 2018 y que concluirá la historia de esta iteración de los Guardianes de la Galaxia, ayudando a lanzar los próximos 10 años de Marvel.

“Guardians of the Galaxy Vol. 2” se estrena el 5 de mayo.