‘Esconden el combustible para obtener más dinero’

Matamoros , Tam.

Se escasea la gasolina en Matamoros , ya que en diversos expendios de combustible han manifestado que ya no hay, por lo que han decidido cerrar temporalmente, pero la percepción ciudadana es que están escondiendo el producto.

En otros establecimientos se puede observar cómo se han iniciado a formar largas filas, a consecuencia de que quieren llenar los tanques de sus vehículos para evitar una afectación mayor con el gasolinazo.

Francisco Alemán, uno de los consumidores en una de las estación de esta franja fronteriza, aseguró que lo que está sucediendo es que los empresarios no quieren vender el combustible que compraron económico, para cuando suba sacarlo y venderlo más caro.

“Es injusto que hagan esto, porque uno es el más afectado, los empresarios siempre ganan, más en estos momentos que están guardando el combustible para tener mayores ganancias”, dijo.

“Es lo más lógico que estén escondiendo el combustible para venderlo más caro a partir del domingo, para qué nos hacemos tontos”, manifestó el entrevistado.

Argumentó que incluso Pemex ya había dado a conocer que hay el suficiente abasto para esta ciudad, pero ahora que se da a conocer el aumento, los empresarios lo guardan para venderlo más caro.

En recorrido que se realizó por diferentes sectores de Matamoros se pudo constatar como algunas de estas gasolineras están cerradas, mientras que en otras ya se comienzan a observar largas filas.

A volver a Brownsville’

Además de tener que aumentar los costos del peaje en los autos de alquiler en Matamoros , también se tendrá que cruzar a los Estados Unidos para cargar gasolina más económica, aseguró Roberto Guzmán.

El chofer de uno de los taxis de la plaza principal, señaló que de nueva cuenta con el gasolinazo tendrán que acudir a los Estados Unidos a surtir el combustible, el cual estará más económico a partir del domingo en el lado americano.

“Yo cuando cruzo a la vecina ciudad de Brownsville suelo echar gasolina, pero ahora lo tendré que hacer de manera frecuente, ya que con esta alza que se anunció, sin duda alguna estaremos teniendo una gasolina sumamente cara” aquí, dijo.

Resaltó que esto va a repercutir también en los costos del peaje, ya que se tendrá que aumentar algún porcentaje para cubrir los gastos que se van a estar generando con estos precios del combustible.

“Yo tendré qué cruzar todos los días por la mañana para llenar mi tanque y traerme gasolina extra, porque aquí estará muy cara, de lo contrario no podremos salir adelante en nuestros gastos diarios”, comentó. Indicó que actualmente existen salidas de 30 pesos, pero ahora se va a tener que cobrar 40 o 50 pesos, dependiendo el impacto que se vaya a tener con este incremento.

Añadió que desgraciadamente el gobierno federal había prometido algo, pero no cumplió, ahora viene este impacto negativo en contra de todos los mexicanos, principalmente los fronterizos.

‘Mandan a la tumba al sector agrícola’

“Es una atrocidad lo que hizo el gobierno; con el alza del diesel manda a todo el campo y quienes vivimos de este sector a la tumba”, afirmó el comisariado del ejido El Juanillo.

Héctor González de León señaló que ahora con todo esto es probable que los campesinos no vayan a sembrar, tomando en cuenta que en enero es cuando se inicia con este proceso y no se podrá, ya que no hay recursos y con los aumentos menos.

“Desgraciadamente no nos llegaron los recursos, además de que con este incremento que se viene, no habrá los suficientes para poder sembrar, afectándonos en todos los sentidos, simplemente nos están matando a quienes vivimos del campo”, dijo.

Resaltó que con este incremento ya no se tendrá ganancia alguna para el campesino, ya que lo mucho o poquito que se buscaba obtener de las siembras, en esta ocasión será para solventar los gastos que implica este incremento.

Recordó que junto con el diesel, vienen los incrementos a los insumos, lo que implica sin duda alguna una inversión millonaria ya para poder sembrar en este ciclo de temprano que esta por arrancar.

”Nos está matando el gobierno federal”. Héctor González de León, comisariado ejidal