Escapa el responsablede provocar percance

Luego de provocar un accidente automovilístico en la colonia Riberas de Rancho Grande , donde resultó una familia lesionada, un ebrio conductor escapó para eludir responsabilidades.



El accidente se registró a las 21:00 horas del lunes, en la calle Rivera del Llano con Llanuras del Centro de la colonia antes señalada.

De acuerdo a versiones del afectado, quien conducía una camioneta Gran Cherokee, el ebrio conductor lo impactó al invadirle carril.

Agregó que cuando observó el automóvil Nissan Sentra venía hacia él, frenó su marcha para ver si este reaccionaba y le sacaba la vuelta para evitar el golpe, pero esto no sucedió y lo impactó de frente.

Ante el fuerte encontronazo, el padre de familia lo primero que hizo fue verificar que su esposa y sus dos menores hijas, una bebé y otra de un año, estuvieran bien.

Eso aprovechó el ebrio conductor para escapar, también con ayuda del radio brigadista que acudió al lugar del accidente a dar vialidad, pues le habló al hombre y le dijo que se retirara del lugar, pues al parecer era familiar.

Después el padre de familia pidió la intervención de las unidades de emergencias, mismas que tardaron más de una hora en acudir al sitio, debido a que no había unidades disponibles.

El padre de familia indicó que llamó al número de emergencias 911 para pedir auxilio, pero dijo que de plano nunca le contestaron.

“Les estuve marque y marque a los de la Cruz Roja y me decían que andaban ocupadas sus unidades supuestamente en otros accidentes y en Protección Civil de plano me dijeron que no había unidades disponibles y así piden para la colecta”, dijo el padre de familia.

Finalmente el afectado dijo que andaba de malas, pues los peritos de Tránsito llegaron más tarde que los cuerpos de emergencias y el responsable escapó.

LESIONADOS. La familia fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja.