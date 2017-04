Escapa de escuela niño de 5 años; llega caminando a su casa

LAREDO, TX.- Un niño de sólo 5 años de edad se salió de la escuela elemental “Doctor Henry Cuellar” de UISD y se fue caminando a su casa; su mamá habló al centro educativo, para informar del suceso.



Este lunes, el pequeño estaba en la cafetería a la hora del almuerzo o recreo, al parecer se echó un poco de leche en su camisa, acudió a pedir apoyo a la enfermería y no encontró a la titular.



Pero sí halló algo de ropas, se las puso, luego salió del edificio, logró llegar a la puerta de la calle, las cual estaba abierta y se fue a su casa caminando.



Rocío Moore, especialista en Comunicaciones del Distro Escolar Independiente Unido (UISD por sus siglas en inglés), dijo que se están tomando medidas para que esto no vuelva a repetirse, además de la investigación correspondiente.



“Sí notaron la ausencia del menor pues al terminar el receso u hora de los alimentos, se dieron cuenta que el niño no regresó al salón de clases y empezó la búsqueda por toda la escuela”, dijo Moore.



Cuando el personal y la policía escolar buscaban al chico, telefoneó la madre del menor para decirles que su hijo estaba con ella, que había llegado solo a casa.