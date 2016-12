Equivoca "El Bronco" en publicación...minutos después la borra

Monterrey, México.- En medio de la inconformidad porque el descuento en la tenencia será del 20 por ciento y no el 50 por ciento en el 2017, el Gobernador Jaime Rodríguez incurrió en una pifia al difundir en sus redes sociales que la eliminación de ese impuesto sería hasta el 2019.



Vía Facebook, el Ejecutivo estatal difundió un gráfico en el que establece que en el 2016 y 2017 se aplicará una reducción del 20 por ciento en ese gravamen, que en el 2018 ésta será de un 50 por ciento y que, en el 2019, se eliminará.



"Raza, yo no me rajo y mantengo mi palabra, la tenencia la vamos a quitar. Les dejo esta imagen para que vean claramente lo que proponemos. Este año seguirán conservando el descuento de 20 por ciento, compartan", comentó en su Facebook.



Sin embargo, el Congreso local le aprobó el mantener la tenencia sin reducción en el 2017 -dejando el descuento del 20 por ciento-, pero con la eliminación de ese impuesto en el 2018 y no en el 2019 como se establece en el gráfico difundido por el Gobernador.



Quizá por ello, la publicación duró apenas unos minutos en su cuenta de Facebook y fue borrada.