Envía ofensiva tarjeta de San Valentín

Una polémica tarjeta de San Valentín ha puesto en la mira a un grupo de estudiantes de la Universidad de Míchigan Central, en Estados Unidos.

"Mi amor hacia ti arde como 6.000 judíos", se lee en la postal, acompañada de una fotografía de Hitler .

De acuerdo con Mackenzie Flynn, líder de los alumnos, los organizadores no están involucrados en la distribución de la tarjeta, sino que esta llegó en una bolsa donde colocaron las diversas postales para una fiesta con motivo del 14 de febrero.

The @CMUniversity I love doesn't tolerate hate speech. This is not what being a Chippewa stands for. #WhyIResist pic.twitter.com/uIIR4pVbYf