Entrega SCT 380 mil teles inservibles: ASF

Cd. de México.- Unos 380 mil 695 televisores que entregó en 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) son inservibles, ya que no captan la señal digital, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Esto equivale a 3.7 por ciento de los televisores digitales que regaló la dependencia en el proceso del apagón analógico.



La ASF señaló en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2015, que la Profeco realizó pruebas de las pantallas entregadas y encontró que no tenían funcionalidad.



Dicho organismo explicó que los televisores eran deficientes a la hora de sintonizar y reproducir la señal digital terrestre.



"Por otra parte, no se tiene la garantía de la funcionalidad de todos los televisores recibidos, ya que conforme a la prueba de la Profeco, se estima que 380,695 televisores presentarían la deficiencia técnica de sintonizar y reproducir señales de televisión digital, bajo el estándar A/72 de ATSC, lo que limitaría el uso de los televisores para los planes de modernización en materia de telecomunicaciones", aseveró la ASF en su reporte.



Al respecto, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, negó que tengan quejas de usuarios con televisores inservibles, sin embargo, dijo que si las hubiera existe una garantía por parte del proveedor.



"No hemos recibido de nadie, de ni una sola persona que su televisor no funcione, si llegamos a recibir una reclamación hay una garantía que se tiene que cumplir y se le tiene que cambiar el televisor por parte del proveedor del servicio, de esas que llegaran a no servir así sería", dijo el funcionario tras la presentación del Programa de Conectividad Digital.

