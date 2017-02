Entregaron $6 mil a halcón por vigilar a fiscal

Monterrey, México (20 febrero 2017).- El joven detenido por estar implicado en la ejecución del Fiscal José Luis de León, recibió 6 mil pesos como pago por vigilar durante una semana al servidor público desde una casa en construcción, en Guadalupe.



José Eduardo Hernández Martínez, de 24 años, también confesó que tres días antes de que fuera victimado el Ministerio Público, sus cómplices llevaron las armas homicidas y las escondieron entre matorrales en el monte.



Fue él, aseguró, quien la noche del lunes 6 de febrero avisó a dos pistoleros el momento preciso en el que Luis de León (Luis es apellido) llegó hasta la caseta de vigilancia de la colonia privada donde residía.



Desde ese punto se observaba el trayecto de la caseta a la casa de Luis de León y se hacía un tiempo de unos dos minutos.



Además permaneció en el inmueble en construcción hasta la llegada de la primera patrulla a la misma caseta, una vez consumada la ejecución.



También los peritos encontraron entre el monte, cercano a la casa del Fiscal , una chamarra negra en la que estaba una credencial a su nombre.



Ésos y otros indicios quedaron establecidos en la investigación que, sobre la muerte violenta del Fiscal , realizó la Procuraduría de Justicia estatal.



Con estos datos de prueba, un agente del Ministerio Público de homicidios llegó la mañana de ayer a la Sexta Sala de Audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey para acusar a Hernández Martínez ante un Juez de Control.



El Fiscal investigador le imputó el delito de homicidio calificado, atribuyéndole el grado de coparticipación, ya que en todo momento estuvo enterado de que se iba a victimar al servidor público estatal.



Hernández Martínez estuvo asistido, primero por un defensor público, y terminó asesorado por un abogado particular, quien le recomendó no contestar la acusación y acogerse a los beneficios del artículo 20 constitucional.



El juzgador ordenó mantenerlo internado en el Cereso de Cadereyta, donde está tras ser acusado de narcomenudeo.



Luis de León fue sorprendido por dos delincuentes el lunes 6 de febrero alrededor de las 23:30 horas al llegar a su casa en la calle Privada Diego Rivera, en la Colonia Contry Las Águilas.



Cuando la víctima descendió del automóvil oficial asignado, los dos delincuentes le dispararon con un fusil de asalto tipo AR-15 y una pistola escuadra calibre 9 milímetros, para luego escapar.



Hernández Martínez fue capturado minutos después del atentado por policías de Guadalupe.



El Fiscal asesinado tenía 19 años trabajando en la Procuraduría y era hijo de José Luis Cantú delegado federal de la Secretaría del Trabajo en Nuevo León.



El móvil del crimen sigue sin ser aclarado oficialmente, el vocero de seguridad Aldo Fasci sólo ha dicho que no lo mató alguien de la Procuraduría.