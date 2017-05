Entrega guardería a bebé con 25 mordidas en Monterrey

Monterrey, México (06 mayo 2017).- Una mujer que tenía en una guardería a su hijo denunció ayer ante la Procuraduría de Justicia estatal que se lo entregaron con 25 mordidas en todo su cuerpo, en San Nicolás.



El menor, de un año y dos meses de edad, recibió atención médica por las lesiones en brazos, pecho, espalda, orejas y mejillas.



El hecho ocurrió en la Guardería Mayito, ubicada en la calle Alberto M. González, de la Colonia Constituyentes de Querétaro, y la familia ya interpuso la denuncia contra quien resulte responsable en el Centro de Orientación y Denuncia de San Jerónimo, donde son atendidos casos de la defensa del menor.



Bertha de la Rosa, abuela del menor, señaló que apenas el martes habían cambiado de guardería al pequeño, junto con su hermano de 2 años y dos meses.



Acusó de negligencia y descuido al personal del lugar, por no actuar para evitar la agresión.



"Me dijeron que había sido un niño de un año", dijo, "...dijeron que ya tenían antecedentes del niño. "No tuvieron la atención de cuidarlos bien, de ver por qué estaba llorando el niño".



Añadió que la guardería pertenece a un programa de Sedesol y que la directora es Heidi Elizabeth Becerril Marina.



Aún se investiga cómo fue que el otro pequeño agredió al menor 25 veces sin que el personal de la guardería se haya dado cuenta del ataque.



Se revisa si hay cámaras de seguridad para determinar quién o quiénes son los responsables del cuidado de los niños en el área de bebés.