Entrega Duque de Edimburgo premio a Kylie Minogue

Cd. de México.- Kylie Minogue recibió el premio Britain-Australia Society de manos de Felipe de Edimburgo.

El esposo de la Reina Isabel II entregó a la estrella de pop el galardón que se otorga a las figuras que promueven la relación entre el Reino Unido y Australia a través de intereses mutuos como en cultura, entretenimiento, deporte, comercio y educación.



En la ceremonia que se realizó en el castillo de Windsor, la intérprete de "Can't Get You Out Of My Head" llevó puesto un vestido con volados y estampado floral de la diseñadora Alice McCall.



La australiana, de 48 años, compartió las fotografías del evento con sus fans en sus redes sociales.



"¡Qué Honor! Muchas gracias", escribió la cantante en el pie de una de las imágenes.



El Duque de Edimburgo encabeza la Britain-Australia Society desde el año 1970.