Entregaban 400 mil pesosa personal del municipio

El primer síndicoAlfredo Castro Olguín destacó que no se niega a firmar cheques de proveedores, siempre y cuando se haga conforme a la ley y con sustento.

Esto luego de que la tesorera Esmeralda Chimal Navarrete, diera a conocer la tardanza en los pagos para las Fuerzas Federales.

El primer síndico manifestó que todos los cheques están siendo firmados y que en lo que no está de acuerdo es que se entreguen 400 mil pesos semanales a personal del municipio para realizar la compra de alimentos para los marinos.

Argumentó que interpondrá una queja ante el Congreso del Estado para que no se permita a la segundo síndico Zita del Carmen Guadarrama, firmar cheques de proveedores, pues no es su función.

Comentó que debido a estos hechos, el municipio inhabilitó a siete funcionarios de Servicios Administrativos.

“Nunca me he negado a firmar documentos de pago en cuanto a la alimentación de las corporaciones policiacas, en este caso los marinos, siempre hemos firmado, consideramos importante que el ayuntamiento cumpla con esa parte del convenio. Hemos pagado circuitos cerrados, bardas y también reparación de bombas eléctricas, no es verdad que me haya negado en algún momento”.

Lo que ha tratado tanto con la alcaldesa como la tesorera, es que el procedimiento debe mejorar.

“Se invierten cantidades semanales importantes, cerca de 400 mil pesos, ha ido fluctuando, entre 220 mil que iniciaron en la primera semana de octubre hasta 400 mil pesos. Antes, el cheque salía a nombre de una persona física y esa persona cambiaba el dinero en efectivo y luego iba a las diferentes tiendas para comprar los alimentos para llevárselos en un transporte a la Marina”.

El procedimiento con los otros proveedores explicó, es que surten directamente y emiten su factura, ante lo cual el municipio paga.

“Ellos argumentan que se les lleva el mandado a los marinos porque son muy ‘requisitosos’, piden todo especial, la carne con su corte y peso, la langosta y los camarones de tal medida y que no todos pueden acercarse a las instalaciones de la Marina, que solo una o dos personas”.

Este procedimiento indicó, no es el adecuado y deben contratarse proveedores que lleven directamente los alimentos a la Marina, para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

“Es mucho riesgo que una persona física traiga 400 mil pesos en su bolsa y vaya a comprar el mandado y tenga que llevarlo a las instalaciones de la Marina. Debe realizarse la compra de acuerdo al reglamento de adquisiciones, debe comprarse de acuerdo al reglamento, que haya cotizaciones, que sea el comité de adquisiciones el encargado de verificar estas compras de manera semanal”.