Entre amor y comedia

Detrás de un ‘‘gigoló’’ de Hollywood, hay una mexicana que no sólo lleva el rol de esposa, además es su guionista e incluso su coprotagonista.

Patricia Maya, esposa de Rob Schneider , está detrás y también frente a las cámaras en la serie Real Rob que protagoniza el actor, y que este año estrenará temporada en Netflix.

Originaria de Mérida, Patricia tiene ocho años de relación con el protagonista de la saga Gigoló por Accidente, de los cuales llevan seis casados. Son padres de dos niñas: Miranda, de 4 años, y Madeline, de apenas 7 meses.

Hace dos años, la mexicana debutó como actriz gracias a que su marido la impulsó a hacerlo, pues ella en México sólo había trabajado detrás de cámaras en el canal Telehit.

"Cuando comenzamos con la serie, Rob me insistía: 'tú tienes que hacer este personaje, nadie lo va a hacer mejor que tú, tú eres la esposa, tú me conoces' y me aventé. Al principio se me hizo muy difícil actuar y hacerlo en inglés, pues me costaba un poquito de trabajo improvisar y no me sentía tan segura.

"Rob me ayudó muchísimo, él me dirigió, me dio un curso intensivo de actuación y ya con eso... dije: 'a mí no me llaman tonta dos veces'", comentó Patricia con una carcajada.

Ahora, además de escribir junto con su esposo la serie que en su segunda temporada constará de ocho capítulos, ella también es protagonista.

De hecho, adelantó que en esta nueva entrega de Real Rob su personaje crecerá mucho en la trama.

Patricia, al igual que el comediante, adora trabajar en casa, y no están cerrados a la creación de nuevos proyectos.

"En ese sentido los dos nos hemos apoyado mucho en nuestras carreras, él nunca ha sido celoso de que yo crezca profesionalmente, nunca ha tenido ese problema conmigo, al contrario, siempre que he escrito o he hecho algo con él, siempre me ha dado el crédito y eso yo se lo agradezco mucho", aseguró.