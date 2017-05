En libertad, el agresor de Ana Gabriela Guevara

Ciudad de México

Un juez federal ordenó la liberación de Fabián España Moya, expolicía estatal identificado como uno de los agresores de Ana Gabriela Guevara, senadora del Partido del Trabajo (PT), decisión que la legisladora analiza impugnar.



La orden fue cumplimentada el lunes pasado luego de que España Moya solicitó al juez de control federal de Nezahualcóyotl la suspensión condicional del proceso que se le sigue por la agresión.

Para ello se comprometió a cumplir con nueve condiciones dentro de los próximos seis meses, luego de los cuales su proceso será sobreseído, lo que equivale a una exoneración.

La suspensión condicional del proceso es una de las medidas de terminación anticipada previstas en el nuevo sistema penal, que busca que no todos los casos lleguen a juicio, sino sólo los delitos graves.

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, estas medidas proceden en la etapa inicial del proceso penal; es decir, la investigación. En el caso de España Moya, el Ministerio Público acababa de solicitar la ampliación del término para ofrecer pruebas.

En entrevista con El Universal, Pablo Ramírez, abogado de Fabián España, informó que dos de las medidas fueron cumplidas: “Se acordó la reparación del daño a la senadora (60 mil pesos), que no se acerque a ella, que haga trabajo comunitario, que no tenga manejo de armas y que no conduzca un automóvil durante seis meses”, explicó.

“La senadora estuvo presente en la audiencia, aceptó el pago y (el ex policía) se disculpó con ella”, añadió.

Ramírez indicó que gracias a los beneficios del nuevo sistema, su cliente quedará exento de antecedentes penales.

Ana Gabriela Guevara (PT) expresó que no está satisfecha con la decisión de un juez federal de liberar a Fabián España, sujeto a proceso penal y quien le propinó una golpiza en diciembre pasado, cuando la legisladora viajaba en su moto en la carretera México-Toluca.

“El mensaje a la sociedad es lo queda bastante vulnerado, porque el mensaje es no denuncies, finalmente quedará en libertad. Entiendo la modificación al nuevo sistema Penal Acusatorio, fue en el sentido de adelgazar los penales y agilizar la situación de gente que lleva años, por no ser pronta la justicia en nuestro país, pero el mensaje es bastante cuestionable, yo no me quedo satisfecha”. En entrevista telefónica, Guevara dijo que analiza con sus abogados impugnar la decisión del juez, debido a que su agresor todavía tiene abierto otro proceso por el delito de daños en propiedad privada.

Guevara aclaró que ella no le dio el perdón, sino que es un beneficio que le otorgó el juez en un proceso abreviado como parte del nuevo sistema penal acusatorio.

“No dio fianza, en realidad en un proceso abreviado, el agresor se comprometió a reparar el daño que ascendió a 60 mil pesos por daños físicos, que es el costo de cirugía y hospitalización”.

Guevara aseguró que en agosto próximo será la próxima audiencia con sus agresores –España y su yerno Esteban Crescencio-, para que respondan ante el juez por el delito de agresión en propiedad privada –daños a su moto-.