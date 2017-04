En la mira cinta sobre Hernán Cortés

Ciudad de México

Es a largo plazo, pero el cineasta Martin Scorsese tiene en la mira una película sobre el conquistador Hernán Cortés, bajo la producción del mexicano Gastón Pavlovich, para rodarse en locaciones locales.

Este es el mismo proyecto que desde hace tres años había intentado levantar el director de "La última tentación de Cristo" con HBO , que finalmente nunca se llevó a cabo.

Scorsese y Pavlovich ("El estudiante") se conocieron cuando el mexicano logró levantar "Silencio", cinta estrenada en cines en febrero pasado y que llevaba el realizador intentando concretar por dos décadas.

"(Cortés) Es con Benicio del Toro como actor, ya lo habían estado cuajando, pero no lo habían hecho hasta que llegó un mexicano, que cuando me entero de lo que estaban haciendo, dije: ya les hice 'Silencio', ya les voy a hacer 'The irishman', por qué no 'Cortés' y desde entonces hemos tenido varias reuniones donde el siguiente acto fue sacarlo de HBO que tenía dudas.

"No está nada firmado ni formalizado, pero sí está en la mesa, ya les dije que lo vamos a hacer en México, tenemos que terminar con 'Irishman' primero (rodándose este año), pero es al estilo de Scorsese, que trabaja mucho antes con proyectos", indica Pavlovich.