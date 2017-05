Engañan ‘casitas’ al cobrarcita para tramitar pasaporte

Autoridades hacen un llamado a la población para que no se dejen engañar y pierdan dinero para poder tramitar su pasaporte .

Las “casitas”, como se les llama a estos sitios, cobran alrededor de 200 pesos para gestionar la cita del pasaporte , y se encuentran en los alrededores de la oficina municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no es necesario pagar por obtener una cita o alguna consulta.

“Ellos (negocios tramitadores) tienen el derecho de establecerse ahí, no podemos prohibirles, pero la ciudadanía debe saber que puede ir con nosotros a hacer la cita o cualquier trámite, consulta; la cita la pueden hacer ellos mismos por teléfono, no hay por qué pagar; a veces les dicen que se tienen que sacar fotos cuando ya no se tiene que sacar, y que con ellos va a ser más rápido la cita y eso no es cierto”, dijo Clemente Cano Guerrero, director de la oficina.

Para poder tener la cita para solicitar su pasaporte , solo es importante llamar, incluso se da de un día para otro porque no hay gran demanda.

“Simplemente porque llaman y sacan las cita, les cobran 200 pesos, por algo que es innecesario que la gente tenga que pagar cuando ellos mismos lo pueden hacer”, expresó el funcionario municipal.

Comentó que durante el período vacacional de Semana Santa disminuyó el número de trámites, y se realizaron en promedio 60 por día, cuando normalmente son 185 citas, pero al reiniciar la actividad todo vuelve a la normalidad.