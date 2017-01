Enfoca Gobierno de Canadá negociar TLCAN con Estados Unidos

Pero el Gobierno de Canadá considerará medidas comerciales durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), una señal de potencialmente podría avanzar al menos en parte sin México.



El comentario de David MacNaughton, Embajador de Canadá en Estados Unidos, sugiere que las promesas proteccionistas de Trump están dividiendo el pacto, mientras que el Presidente estadounidense se prepara para reunirse con el mandatario mexicano a finales de este mes.



Trump firmó hoy una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) e intenta comenzar pronto pláticas para renegociar el TCLAN, finalizando abruptamente dos décadas de libre comercio.



Funcionarios canadienses, que intentan convencer al nuevo Gobierno estadounidense que enfocarse en Canadá no tiene sentido dada la estrecha vinculación de ambas economías, dicen que el equipo de Trump está más preocupado por los enormes déficit comerciales con China y México.



"No han dicho nada específico sobre ningún problema real que tengan con nosotros", comentó MacNaughton.



El peligro, dijo el diplomático a periodistas el domingo, es que Canadá pueda sufrir daño colateral por medidas estadounidenses que apunten a México.



"Cooperaremos en asuntos trilaterales cuando se de nuestro interés, estaremos buscando hacer cosas que sean de también de nuestro interés bilateralmente. Algunas de ellas podrían estar dentro del TLCAN , algunos podrían no estar", mencionó.



En una señal de los lazos que se están creando entre Trudeau y el equipo de Trump, un asesor presidencial conversará en Canadá el martes con miembros del equipo del primer ministro, dijo una fuente cercana al asunto.



Jared Kushner, yerno de Trump, viajará a Calgary, en la provincia de Alberta, donde se llevan a cabo las deliberaciones del gabinete, dijo la fuente, quien pidió el anonimato debido a lo delicado del tema.



Trudeau se ha preparado para la era Trump promocionando a su Ministra de Comercio, Chrystia Freeland, para servir como Ministra de Relaciones Exteriores y su principal enlace para las conversaciones con el mandatario estadounidense.



Cuestionada sobre México, Freeland citó la visita de Enrique Peña Nieto a Ottawa el verano pasado como evidencia de "una asociación del TLCAN muy benéfica para ambos. Pero por supuesto, que nuestra relación con Estados Unidos es principalmente una relación bilateral", indicó.