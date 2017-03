‘En el campo, las cosas sin cambio’

Alos campesinos ni les beneficia ni les perjudica el horario de verano que a punto está de entrar en vigor en esta zona del país, porque la gente del sector rural se levanta a la misma hora de siempre.

“Para nosotros no hay ningún ahorro de energía eléctrica, si de eso se trata el programa del gobierno federal que aplica a través de la CFE . Acá en el campo no sabemos de esas cosas y además el ‘gallo canta a la misma hora’, así es que eso no nos quita el sueño”, dijo el presidente de los ejidatarios, Hilario Barrera .

“Ni las parcelas ni el ganado saben de horarios; allá seguimos trabajando como es la costumbre, desde que amanece hasta que anochece. Así ha sido siempre y creemos que así seguirá siendo”, añadió.

“Tal vez para quienes viven en la ciudad, las cosas sean diferentes porque utilizan todo tipo de aparatos electrodomésticos, pero en las comunidades rurales muchas de esas cosas no las hay y por tanto no se consume mucha luz.

“Todavía muchos vivimos como siempre lo hemos hecho, pero con la esperanza de que mejoren las cosas a pesar de las amarguras y sinsabores que representan para nosotros el retraso en el pago de los apoyos por parte del gobierno federal, como es la compensación de bases que nunca nos llegó”, dijo finalmente el dirigente del sector agrario.