Encuentran mariguana y ‘pastas’ en revisiones

Tampico, Tam.

En cuatro planteles de nivel secundaria y preparatoria se han localizado mariguana y pastillas psicotrópicas dentro de las revisiones sorpresivas que aplican las autoridades escolares.

Lo anterior lo dio a conocer el delegado de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas , Alejandro Beaven Magaña , quien refirió que los directivos de los planteles han solicitado la presencia policiaca tras el hallazgo de las sustancias prohibidas durante los operativos mochila que han implementados.

“En las escuelas creo se presenta mucho lo que es mariguana y también pastillas... De repente ya ves que los chavos traen la moda de una pastilla para que rindan más o lo que sea para relajarse, no sé si se las roban a los papás”.

Beaven Magaña dijo que en algunas ocasiones ha tratado de implementar un programa de prevención del delito en escuelas públicas de la zona, sin embargo, ha recibido excusas y le han negado el acceso a los planteles.

“Me he acercado a muchas escuelas, digamos que me dan algún pretexto para entrar a alguna escuela; yo hablo con el director, yo me ofrezco le digo si quieren que venga a hablar con todo gusto, pero pónganme a la gente porque no los puedo obligar y algunos han respondido y otros no han respondido... Como 3 ó 4 escuelas que me pidieron algo específico”.

Explicó que elementos de esa corporación y el mismo, tienen disposición para acudir en algunas ocasiones hasta dos veces por semana a las escuelas públicas de Tampico, Madero y Altamira a platicar con los estudiantes sobre temas de prevención del delito con lo que pretenden establecer un contacto directo con integrantes de la comunidad estudiantil con quienes dijo existe disposición para trabajar y retomar la confianza de la ciudadanía.

Indicó que también los directivos piden patrullajes en el exterior de las escuelas pero les piden determinar que problemática se presenta para integrar un plan de trabajo que cubra sus necesidades.