Encarecen insumos del campo un 30%

Matamoros, Tam.

El sector agrícola del norte del país atraviesa por un grave problema derivado de la inflación que se ha disparado en un 30 por ciento en los últimos tiempos, lo que se refleja en el alto costo de los insumos, que están por las nubes, por lo que los agricultores no pueden apretarse más el cinturón, afirmó ayer Enrique Zolezzi Treviño .

El productor asegura que, tan sólo con la compra de la semilla, “no sabemos qué hacer, porque nos la tasan en dólares, el diesel cada día más alto, porque si lo comparamos con lo que nos costaba en agosto del año pasado, ahora nos sale casi 3.50 pesos más caro el litro”.

Por eso, afirma, “el señor Enrique Peña Nieto nos debería pagar lo que nos debe su gobierno a los agricultores, porque estamos hablando de pagos pendientes desde el 2015, y aún así quiere que nos apretemos el cinturón, cuanto en el mío ya no tiene más agujeritos”.

La situación es por demás difícil, agrega, “porque quienes con sacrificios hemos comprado la semilla y ya estamos sembrando, nos encontramos con que tenemos que comprar el diesel a 17.05 pesos el litro, cuando hace apenas 6 peses nos costaba 13.98 pesos”.

En general, asegura que todos los insumos que se utilizan en la agricultura han aumentado en un 30 por ciento, pero insiste en el tema del diesel.

“Los que ya estamos sembrando tenemos que utilizar el diesel para hacer 2 trabajos, porque hay que meter la cultivadora y luego la sembradora, estamos hablando de que un tractor se mete 200 litros diarios, así que échele cuentas a ver cuánto sale, tenemos que gastar 3 mil 400 pesos en un solo día y tenemos que hacerlo porque estamos obligados si es que queremos mantener la esperanza de tener una buena cosecha”, reiteró.

‘Y piden unidad’

> Enrique Zolezzi Treviño dijo no saber el porqué el gobierno federal sigue retrasando los pagos pendientes a los agricultores pero critica la postura del presidente Enrique Peña Nieto cuando les pide unidad.

>Él, dijo, “nos habla de que hay que estar unidos todos los mexicanos, incluyendo a los agricultores, ¿pero nosotros cuándo hemos visto unidad de parte de su gobierno?

>“No hay esa unidad de su parte porque si dice que no hay dinero para pagarnos a él no le importa porque sigue cobrando su salario cada quincena, mientras nosotros estamos cada vez más jodidos, no podemos apretarnos más el cinturón porque el mío ya no tiene más agujeritos, por eso yo siempre he insistido que el propósito del gobierno es fregar a los productores agrícolas del norte del país”.