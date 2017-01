Empresarios de QR denuncian abandono de las autoridades

Playa del Cármen, Q. Roo





El presidente de la Asociación de Bares Discotecas y Restaurantes, Ricardo del Valle Prieto, aseguró que la venta de droga está a la vista de todos en este sitio turístico y es lamentable que “el gobierno federal nos haya abandonado, porque no se han dado las condiciones y el apoyo necesario para el combate frontal contra las drogas”.

El líder empresarial consideró “urgente que se haga algo, porque si no México perderá a su última joya en materia turística, la marca Cancún y Playa del Carmen”, dijo en torno a los hechos del pasado lunes, cuando se registró un tiroteo en la discoteca Blue Parrot, con un saldo de cinco muertes.

Subrayó que pese a lo evidente del comercio de las drogas, es increíble que en este municipio la Federación no haya instalado un Ministerio Público federal, una delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y asignado elementos permanentes de la Policía Federal.

“La Federación nos abandonó ”, insistió al señalar que Playa del Carmen y Cancún representan un flujo de 5 millones de turistas al año y que es real que Los Cabos, Puerto Vallarta y Acapulco, Guerrero, ya no son los destinos turísticos de antes: “Sí no se hace algo severo, directo e importante para apoyar a esta región sureste, se acabó... perderemos la única joya de turismo que le queda a México; ahora sí que la última gallina de los huevos de oro”, alertó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Dijo que es urgente que tanto el gobierno federal, estatal y municipal debe trabajar de manera conjunta, pero también de forma enérgica, en el combate a la venta de drogas y en darle a ambos puntos turísticos seguridad y paz social.

“Hay un tráfico indiscriminado de drogas, no lo digo yo, está a la vista de todos,es más que evidente, esto ya reventó y reventó precisamente porque no se actuó de manera oportuna en materia de seguridad”, comentó.

Del Valle Prieto afirmó que “lo último que le queda a México en materia turística es esta región” y destacó que la seguridad es indispensable para mantener las inversiones, la llegada de turismo y la derrama de divisas, por ello el gobierno tiene que actuar.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Playa del Carmen, Pablo Alcocer Góngora, señaló que hay preocupación por lo que ocurre, pero es importante no generalizar las condiciones aunque sí atenderlas.

Pidió mayores recursos federales para el municipio de Solidaridad, para que se puedan instalar cámaras de vigilancia porque hay muy pocas y algunas descompuestas.

SUSPENDEN LAS CLASES EN CANCÚN

Al menos cinco primarias de la popular colonia Paseo kabah, suspendieron clases este jueves 19 de enero, después que en escuela Mario Pantoja Méndez apareció una narcomanta. De inmediato, empezó a correr el rumor en redes sociales de que en varios planteles aparecerían sicarios.

Según autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, el reporte sobre la manta fue recibido antes de las 6:00 horas en la escuela mencionada, donde el velador y el director del plantel alertaron del hecho a la dependencia municipal, pero en esta ocasión llegaron agentes de la Policía Federal y marinos quienes de inmediato se la llevaron.

Después, en Facebook principalmente, la noticia se difundió al igual que varios mensajes de WhatsAap. Fue cuando los padres entraron en pánico y retiraron a sus hijos de las escuelas Mario Pantoja Méndez, Agustín Melgar, Javier Ibarra, Sección 222 y la María Antonieta Rivas.

Autoridades de la Secretaría de Educación local informaron que sólo en una primaria apareció la manta y aclararon que el mensaje no estaba dirigido a la comunidad educativa; las otras 30 escuelas de la ciudad continuaron con sus actividades normales.

Sin embargo, padres de familia y maestros, ante la falta de posicionamiento o una directriz de las autoridades educativas o de los encargados del orden, se mostraron molestos, al asegurar incluso que la delincuencia organizada “tomó por sorpresa” al gobierno y ahora no saben qué hacer, dijeron, respecto de la falta de comunicación, pues nadie les dijo cuál es el protocolo a seguir en este caso.

“En esta escuela tenemos 410 alumnos en la mañana, la mayoría se fueron porque los papas llegaron por ellos y no los podemos obligar a que los dejen, pero ese es precisamente el problema, que se dejan intimidar por los mensajes o lo que ven en las redes sociales y todos entran en pánico y todo lo vinculan con la balacera. Aquí apareció la manta; estuvo un rato nomás y de volada se la llevaron los federales, no decía nada en contra de los niños ni contra nosotros, un papá le tomó una foto y después ya estaba en todos lados. Yo le hable a los de la Secretaría y a los policías, les planteé la situación y es hora que sigo esperando a que me digan qué hacer”, comentó José Escudero, director del plantel educativo donde apareció la manta.