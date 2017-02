Empresa china evade a SAT

Cd. de México.- Una empresa china que ha recibido contratos de Pemex por más de mil millones de pesos ha dejado de pagar sus impuestos en México y no fue localizada por el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ).

Se trata de TSC Manufacturing and Supply, filial del grupo TSC Corporation, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong.

En julio de 2014, esta compañía ganó un contrato de 827 millones de pesos de Pemex Exploración y Producción (PEP) para rehabilitar equipos de perforación terrestres, mientras que en octubre pasado, ésta anunció un nuevo contrato similar por 11.2 millones de dólares, unos 235 millones de pesos.

El 11 de enero, el SAT notificó a TSC que durante 2016 no hizo un solo pago provisional mensual de IVA ni de ISR, pese a que el contrato de 2014 con Pemex venció el 31 de diciembre de ese año.

"Se le requiere para que cumpla con las obligaciones señaladas en plazo de quince días hábiles, a partir de que surta efectos la notificación del presente requerimiento", dice el documento firmado por Marcos Reyes Bastida, Administrador de Verificación de Hidrocarburos del SAT .

La corporación china, cuya filial en Houston es la que opera con Pemex, tampoco presentó declaraciones informativas de operaciones con terceros, y la notificadora del SAT no pudo localizarla en el domicilio de Ciudad del Carmen que proporcionó para darse de alta ante el fisco.

En el domicilio, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera Carmen Puerto Real, la notificadora se encontró el 12 de enero con que el inmueble está desocupado y en renta por una compañía de bienes raíces, sin encontrar rastro alguno de TSC.

El contrato más reciente para esa empresa fue adjudicado por la nueva filial Pemex Perforación y Servicios (PPS), según el comunicado de la empresa china, que trabajará con su socia Andrew Technologies para modernizar los equipos de perforación en tierra de dos mil caballos de fuerza.

Pero los servicios no los proveerá TSC Manufacturing and Supply, que es la contribuyente buscada por el SAT , sino una nueva subsidiaria denominada TSC Oil and Gas Services Group Holdings Ltd, que cotiza en el NEEQ, uno de los varios mercados de valores que operan en China.

"Conforme este proyecto (con PPS) avanza, TSC confía en que sus planes de expansión en Norte y Centroamérica lograrán significativos progresos", señaló la compañía.