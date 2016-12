Empatan 1-1 en la Ida; todo para la vuelta en el "Volcán"

Tigres sacó un empate con mal sabor, pues perdió por lesión a André-Pierre Gignac, quien es duda para la vuelta.

Los felinos igualaron 1-1 con las Águilas en el Azteca.



El equipo del "Tuca" arrancó conservador, dejó crecer al América , que no pudo aprovechar las ocasiones que tuvo en el primer tiempo.



Un cañonazo de Renato al minuto 3 fue rechazado por Nahuel Guzmán, en una de las mejores llegadas del América en la primera parte.



Al minuto 26 el silbante Paul Delgadillo marcó de manera polémica penalti una jugada en la que Oribe Peralta se cayó en el área tras encontrarse en el camino con Jesús Dueñas.



Dos minutos después, el delantero americanista estrelló su balón en el travesaño y se fue la oportunidad de las Águilas.



El que no perdonó fue Gignac, quien antes del medio tiempo escapó por izquierda y superó en el camino a Paolo Goltz, para tocar de derecha por abajo de las piernas de Moisés Muñoz quien había salido a tapar.



Al minuto 67 llegó el empate para el América tras gol de Bruno Valdez, quien empujó un balón peinado por Pablo Aguilar.



Gignac salió del partido tras recibir una falta, por lo que tuvo que ser sacado en el carrito de las desgracias y después llevado en ambulancia al hospital. Hasta el momento no había reporte médico.



La vuelta será el domingo a las 18:30 horas en el Uni.



PREVIO:

América y Tigres saldrán a buscar ventaja en la ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2016 en el Estadio Azteca.

Las Águilas del América no podrán contar con Oswaldo Martínez y en duda está la participación de Renato Ibarra.

MINUTO A MINUTO:

(Vía Reforma)

94' Termina el Partido

91' Cambio de Tigres. Entra José Rivas, sale Ismael Sosa

90' Se agregan 4 minutos

89' América se lanza en busca del segundo; Tigres aguanta

84' Tiro de esquina para América .

83' Peralta se barre sobre Nahuel y el portero se queja en el suelo

82' Amonestación para Oribe Peralta de América

77' Parece que Gignac será llevado directamente al hospital

75' Cambio de Tigres. Entra Andy Delort, sale André Pierre-Gignac

74' Gignac sale de la cancha quejándose del cuello

73' Gignac se queja y es atendido por las asitencias

72' Cambio de América . Entra Darwin Quintero, sale Michael Arroyo

60' Tiro Libre en favor de América .

56' Sosa se queja de un codazo en la cara, pero el silbante no marca nada

52' Otra llegada de Tigres, los visitantes buscan el segundo gol.

51' Disparo débil de Gignac a las manos de Muñoz

49' Ibarra desborda y saca disparo por derecha, pero sin dirección de gol

45' Cambio de América . Entra Edson Álvarez, sale Daniel Guerrero

45' Arranca el segundo tiempo





MT

45' El francés define con disparo entre las piernas de Muñoz

44' ¡GOLAZO DE GIGNAC!

41' ¡Atajada de Nahuel a un disparo de tiro libre de Arroyo!

Amonestación para Rubens Sambueza de América

35' Damm ha trabajado más en la defensiva que en el ataque

33' Tigres aguanta la ofensiva azulcrema, sin ir mucho al frente

28' Peralta le pegó con mucha fuerza, pero muy arriba, por lo que el balón se estrelló en el larguero.

28' ¡ORIBE REVENTÓ EL TRAVESAÑO!

28' Intercambio de palabras entre Oribe y Nahuel

27' Nahuel se queja de la mano tras la atajada al tiro de Peralta, previa al penal.

26' Paul Delgadillo no dudó en señalar el punto penal

26' Oribe se tira en el área tras una entrada de Dueñas

25' Penal marcado para el América

24' Tigres presiona en la zona rival y al América le cuesta salir

21' Las acciones bajaron de intensidad y ambos equipos luchan por la posesión de balón.

17' Tiro de esquina para Tigres.

15' Incómodo remate de Valdez, pero el balón ni cerca pasa de la portería visitante.

15' Tiro de esquina para América .

12' américa ="" toma="" el="" balón="" y="" busca="" pegar="" primero="" (mexsport)<="" p="">

12' Apenas 11 minutos y cada equipo ya tiene a un amonestado

7' Arroyo saca disparo desde fuera del área, pero el balón se va muy arriba

6 ' La Volpe hasta se metió a la cancha para reclamar la falta sobre Ibarra

5' Fuerte de entrada de Torres Nilo sobre Renato

4' Ambos equipos ya tuvieron sus primeras aproximaciones en estos primeros minutos de juego.

4' ¡Potente disparo de Ibarra que Nahuel rechaza!

2' Remate de cabeza por parte de Pizarro que se va desviado.

1' Tiro de esquina para Tigres.

1' Sosa tuvo el primer disparo, aunque Samudio se barre oportunamente