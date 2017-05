Emmanuel Macron asume la presidencia de Francia

Macron, de 39 años, es el Presidente más joven en la historia del país. El Mandatario, un ex Ministro de Economía con una visión europeísta y liberal en materia económica, es también el primer Presidente de Francia que no procede de uno de los dos partidos tradicionales del país.



Macron tomó el mando en un país que, tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en 2019, se convertirá en el único miembro de la UE con armas nucleares y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Antes de ofrecer su primer discurso como Presidente se reunió durante una hora en la oficina presidencial con su predecesor, François Hollande. En el encuentro trataron temas sensibles que afectan a Francia y los códigos nucleares del país.



En momento de visible emoción para ambos, Macron acompañó a Hollande hasta su coche, le estrechó la mano y le aplaudió junto con los empleados de la presidencia francesa, congregados en el patio del palacio.



Los dos se conocen bien. Macron fue asesor de Hollande y después su Ministro de Economía entre 2014 y 2016, cuando abandonó el gobierno socialista para lanzar su candidatura independiente a la presidencia.



En su discurso inaugural, Macron dijo que hará todo lo necesario para combatir el terrorismo y el autoritarismo, así como por resolver la crisis migratoria global.



También mencionó los excesos del capitalismo en el mundo y el cambio climático entre los desafíos que le esperan.



"Asumiremos nuestras responsabilidades para proporcionar, siempre que sea necesario, una respuesta relevante a las grandes crisis contemporáneas", afirmó.



El Mandatario anunció su determinación de seguir adelante con las reformas para liberalizar la economía francesa y prometió presionar en favor de una Unión Europea "más eficiente, más democrática".



Francia es un miembro fundador del bloque de 28 naciones, que Gran Bretaña tiene previsto abandonar en 2019, y es la tercera economía del bloque tras Alemania y Gran Bretaña.



Unos 300 invitados, funcionarios y familiares acudieron al salón de recepciones del Elíseo, como la esposa de Macron, Brigitte, vestida con un vestido azul lavanda del diseñador galo Nicolas Ghesquiere para Louis Vuitton.



El propio Macron vistió un traje oscuro de la firma francesa Jonas and Cie, un sastre con sede en París. El traje costaba 450 euros, según el equipo del Presidente.



Ante el Elíseo, unas docenas de seguidores ondearon banderas tricolores de Francia y azules de la UE a la llegada del nuevo Presidente.