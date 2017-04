Emite Eva Cadena postura respecto a video donde recibe dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la difusión de un video en el que se observa a la diputada local Eva Cadena Sandoval recibir 500 mil pesos en efectivo supuestamente para el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la legisladora por Veracruz emitió su postura al respecto.



A la opinión pública:

Desde hace unas horas circula un video con muestras claras de alteración, donde se exhibe a mi persona recibiendo recursos para ser entregados al movimiento, por lo que quiero dejar claro:

El material presentado tiene cortes evidentes, en donde fácilmente se descontextualiza la reunión, el dolo y la mala intencionalidad del hecho, muestra claramente que existe una estrategia articulada desde gobierno para lastimar a mi persona, pero sobre todo, dañar al personaje que encabeza todas las encuestas a nivel nacional.

Mi relación con el Señor Obrador, es como muchos ciudadanos y militantes, es de acompañarlo en mítines, saludos distantes y en los mejor de los casos un saludo que no consta de un “hola señor”, no más no menos, por lo que al señalarme como una persona cercana, advierto sin duda alguna su saña y perversidad.

Mi error es evidente, doy la cara porque no tengo nada que ocultar, me equivoque como cualquier ser humano, pido una disculpa pública a mi gente, a mi familia y a mi equipo, quienes sabrán diferenciar entre una actuación consciente a un actuar inocente.

El recurso que se exhibe fue ofrecido como una donación al movimiento en el hotel Terra Nova de Coatzacalcos, Ver., sin embargo, al analizar que las donaciones no pueden ser dadas en efectivo, decidí regresarlo a los emisores en el Hotel Marriot de la misma ciudad.

Cabe señalar que a lo largo de estos días, he sido sujeta a una serie de agravios, amenazas, señalamientos y acciones que han puesto en riesgo mi integridad, no en balde Las Choapas, Ver., es señalado como uno de los municipios más peligroso del país.

Dispuesta estoy a aclarar ante las instancias correspondientes los señalamientos de los que soy parte, acato la resolución del Partido, lamento que sea un distractor que desvíe la atención que se ha generado por el trato condescendiente de nuestras autoridades ante Javier Duarte y su grupo y lo poco eficaz que ha resultado el gobierno.

Me duele saber que he sido parte de una treta ruin y cobarde, agradezco todas y cada una de las muestras de apoyo de las personas que me conocen, que saben quién soy y de dónde vengo, espero que el Gobierno emplee su tiempo en resolver los problemas urgentes de la población y no estar tendiendo trampas para golpear y denostar a sus adversarios políticos.