Embiste taxi a menor que se transportaba en bicicleta

Monterrey, México (08 febrero 2017).- Un adolescente viajaba en una bicicleta cuando fue embestido por un taxi, a unas tres cuadras de llegar a su domicilio.



Tras el fuerte impacto, el joven, de 16 años, cayó sobre el parabrisas del auto y luego se golpeó contra el pavimento.



Pese a que el vidrio frontal del taxi se estrelló, el ciclista sólo sufrió heridas leves en la cabeza.



Socorristas de la Cruz Roja atendieron a Ángel Javier, a quien le colocaron un vendaje en la frente para controlarle un pequeño sangrado.



El accidente se registró anoche a las 22:00 horas sobre la Avenida Bernardo Reyes, en el cruce con Martín Carrera, a la altura de la Colonia Estrella.



Según testigos, el ciclista se encontraba en la banqueta poniente y cruzó hacia el camellón, en un tramo que carecía de luz mercurial.



En la maniobra, el joven se atravesó al paso de un taxi, manejado por Juan Manuel Flores, que se desplazaba a exceso de velocidad en el sentido de norte a sur.



"Se me atravesó a la brava, no pude evitar el accidente", decía nervioso el taxista al representante de su aseguradora.



Debido a que el choque ocurrió a tan sólo unas tres cuadras del domicilio del ciclista, al lugar acudió su mamá y vecinos.



Mientras el menor era atendido por los socorristas, la madre de familia discutió con el chofer y el representante de la aseguradora al ser enterada que ella debería pagar los gastos médicos de su hijo.



"Señora, usted puede pagar los gastos y se se comprueba la responsabilidad (del taxista) se le va a reembolsar su dinero, pero de entrada usted tiene que pagar", dijo el asegurador a la mujer.



Eso causó la molestia del familiar, quien al ver que su hijo no presentaba lesiones graves, según le informaron los rescatistas, optó por que su hijo no fuera hospitalizado.



"Hasta que nos den un pase a un hospital, si no me lo dan, aquí esperamos", advirtió el familiar, mientras el adolescente estaba sentado en el camellón.



Un agente vial explicó que ninguno de los participantes del percance aceptó su responsabilidad, por lo que el caso pasó paso al departamento de peritajes, donde se deslindarán responsabilidades.