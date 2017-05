Embargan a Mansur cuenta en ceros

El órgano tributario determinó que, en 2014 y 2015, Mansur obtuvo ingresos no declarados al fisco por al menos 41 millones de pesos, por lo que le fincó un crédito de 3.8 millones por los impuestos federales que omitió pagar.



Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sólo pudo asegurar una cuenta para garantizar el adeudo con el SAT, la 1360608025 de BBVA Bancomer, que ya había sido limpiada por completo por Mansur desde octubre pasado cuando se ordenó su aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.



La Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro, donde Mansur tiene su domicilio fiscal, le aplicó el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece:



"Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar".



El paradero de Mansur, de 40 años de edad, se desconoce, aunque el año pasado se reunió en Toronto con el actual Gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, quien dijo en abril pasado que el empresario está en Vancouver.



Mansur, miembro de una prominente familia empresarial de Veracruz, tenía una relación tan cercana con Duarte y su esposa, Karime Macías, que incluso los designó desde la década pasada como heredero universal y heredera sustituta en un testamento, que, según declaró, no era del conocimiento del ex Gobernador detenido en Centroamérica.