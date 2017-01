Embajador de Israel se disculpa con Gobierno británico por agente

El encargado de política de la misión israelí en Londres, Shai Masot, fue grabado en secreto haciendo estos comentarios durante una conversación privada en un restaurante de la ciudad por la unidad de investigación del canal catarí Al Jazeera.



El video fue reproducido también por el periódico "The Mail on Sunday".



En la cita, mantenida el pasado octubre en el restaurante Aubaine, cercano a la Embajada, estaban presentes Masot; Maria Strizzolo, ayudante del diputado Robert Halfon (el ex director de política del grupo "Amigos conservadores de Israel"); y una reportera que se hacía pasar por una activista pro israelí llamada Robin.



El vídeo de Al Jazeera pretendía demostrar cómo el Gobierno israelí ha conseguido "infiltrarse" en los partidos británicos Conservador y Laborista, señala "The Mail on Sunday".



En la conversación, Masot pregunta a Strizzolo si puede darle el nombre de algunos diputados que ella podría encargarse de derribar porque son problemáticos, y especifica que uno de los que causa muchos problemas es el Secretario de Estado conservador de Exteriores, Alan Duncan, que es crítico con Israel.



Strizzolo responde que todos los diputados tienen algo que esconder, en alusión a la posibilidad de algún escándalo.



En la charla, Masot se despreocupa en cambio de Boris Johnson, al que considera básicamente bueno.



"Simplemente, nada le importa. Es un idiota pero se ha convertido en Ministro de Asuntos Exteriores sin ningún tipo de responsabilidad. Si algo sucede realmente, no será culpa suya, será cosa de Alan Duncan", afirma el agente israelí.



En un comunicado reproducido por varios medios, la Embajada de Israel rechazó los comentarios relativos al Secretario Duncan, que consideró como completamente inaceptables.



"Los comentarios fueron realizados por un empleado de inferior (rango) de la Embajada que no es un diplomático israelí y que acabará su contrato con la Embajada próximamente.



"El Embajador (Mark) Regev habló el viernes con el secretario Duncan y se disculpó por los comentarios, y aclaró que la Embajada los considera completamente inaceptables", dice la nota.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Londres expresó por su parte que El embajador israelí se disculpó y que quedó claro que estos comentarios no reflejan el punto de vista de la Embajada o del Gobierno de Israel.



"El Reino Unido e Israel mantienen una sólida relación y consideramos zanjado el asunto", añadió la nota.



Strizzolo declaró al periódico que la conversación con Masot, de quien es amiga, fue puramente de "cotilleo" y "social", y descartó que ella tenga influencia para hacer caer a ningún político.