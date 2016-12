El responsable es el Estado

El Mañana / Especial

México tiene una legislación “insuficiente y escueta” tanto para la prevención de incendios como para la producción y manejo de fuegos artificiales.

Esta opinión la emite Antonio Macías, experto en regulación de pirotecnia y director para América Latina de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, organización fundada en Estados Unidos), quien en entrevista con Proceso explica:

“La falta de un reglamento extenso, detallado, comprensible, que tenga la capacidad de lograr niveles de seguridad adecuados en la producción, traslado y venta de fuegos artificiales ha sido falta de voluntad política del Estado mexicano. Tultepec es una fuente de trabajo muy importante para artesanos mexicanos que son reconocidos en el mundo; el problema es que no cuentan con la seguridad que deben tener. Lo que sucede en este tipo de lugares en realidad es responsabilidad de las autoridades.”

El experto muestra a la reportera un formato de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que se advierte lo fácil que es obtener un permiso para dedicarse a la compra, almacenamiento, venta y consumo de artificios pirotécnicos: basta con que el solicitante presente una constancia expedida por el gobierno municipal en la que conste que cumple con los estándares de seguridad y ubicación para no ser un peligro para la comunidad.

Menciona también que en el reglamento del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y en la Ley de Protección Civil no todo es correcto: “Hubo un tiempo en que los comerciantes estaban establecidos en casitas de madera… se tomaron algunas medidas, como separar los kioscos y construirlos de material (tabique), lo cual fue correcto, pero dejaron techos de lámina y eso no debe ser así, porque una vez que arranca (una conflagración) de una forma tan agresiva y violenta, se puede hacer muy poco para contenerla. Esto sólo se puede evitar con prevención.

“Nosotros conocemos a esta gente desde hace mucho, y al que no le falta un dedo le falta una mano o un ojo; así hay muchas personas en Tultepec , que en más de una ocasión han estado heridas. Aquí la pirotecnia es una tradición histórica y créame que son unos expertazos. Son gente cuyo trabajo es valorado internacionalmente, pero carecemos de las normas de seguridad adecuadas para protegerlos y ésta es la primera función del Estado: darle seguridad al pueblo.”

Refiere que en México hay 2 mil 400 permisos para producir o vender pirotecnia, de los cuales 544 se concedieron a habitantes de Tultepec , el lugar de producción de fuegos artificiales más grande del país.

EN BUSCA

DE CULPABLES

San Pablito Tultepec , en el estado de México, es el sitio de venta legal de material pirotécnico más grande del país.

Este mes, por tercera ocasión en 11 años, un depósito explotó y dejó un saldo, al cierre de esta edición, de 35 muertos. El estallido, cuyas causas aún indaga la Procuraduría General de la República (PGR), se inició alrededor de las 14:50 horas, cuando había muchos clientes que se surtían de fuegos artificiales para la temporada navideña. Las explosiones más intensas duraron unos 25 minutos e hicieron desaparecer los 300 puestos de este tianguis que operaba con permiso del gobierno estatal y de la Sedena.

La vibración provocada por la explosión se sintió en los municipios vecinos de Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán, desde donde se veía una gigantesca columna de humo. El fuego no fue controlado hasta las 17:00 horas. En la zona se desplegaron 450 policías estatales, 250 municipales y 50 federales, además de 180 militares que aplicaron el Plan DN-III, creado para atender desastres naturales, no para eventos de esta naturaleza.

La PGR informó que en total ocurrieron seis explosiones. Se abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Dos semanas antes de la explosión, en una reunión en el Estado de México –en la que no hubo representantes de la Sedena ni de la Secretaría de Gobernación–, la PGR y directivos del consejo del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia destacaron la “importancia” de dar asesoría al sector pirotécnico en los municipios de Chimalhuacán, Tultepec , Valle de Bravo, Texcoco, Tenancingo y Amecameca, para “la unificación de criterios de regulación”. Para San Pablito fue muy tarde.

–La PGR dice que sancionará al responsable de la explosión con base en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos –se le comenta a Macías.

–Sí, pero ¿quién puede ser el responsable?, ¿una persona de uno de los locales que se descuidó porque no está capacitada? No le puedo decir quién es el responsable, pero somos muy hábiles en manejar eso de las responsabilidades y no llegamos a ningún lado. Necesitamos pensar qué hacer para que no vuelva a suceder.

“Estoy de acuerdo en que busquen a los responsables y los castiguen conforme a la ley, si pueden, porque luego ni los encuentran. Pero esa no es la medicina. En este caso exhibir al culpable material es quitarse el coraje, cuando el responsable es el Estado mexicano que se niega a emitir la reglamentación que puede normar este tipo de mercados.

“La NFPA es una organización sin fines de lucro que se dedica a hacer códigos y reglamentos para proteger personas y propiedades; su misión es ayudar a salvar vidas y reducir pérdidas, a base de información”, y tiene normas como el Código NFPA 11 24 para la Fabricación, Transporte, Almacenamiento y Ventas Minoristas de Fuegos Artificiales y Pirotecnia. “Por eso le digo que es un poco de voluntad política, de decir: ‘Vamos a poner un reglamento extenso, detallado, comprensible, que tenga la capacidad de lograr niveles de seguridad adecuados en este lugar’”.

MUCHOS POLVORINES

Macías asegura que si tal normativa se aplicara en México, podría evitarse la pérdida de muchas vidas.

En el país existe una gran cantidad de polvorines. Incluso un día después del desastre de Tultepec estalló uno en Hidalgo: falleció una persona. Hay muchos casos que han implicado un gran número de muertes; San Pablito mismo en 2005 y 2006.

Macías considera que si hubiera instalaciones y capacitación adecuadas en estos mercados de pirotecnia, no se hubieran perdido vidas. Y se remite también a otro tipo de conflagraciones, como la del 29 enero de 2015, cuando una pipa de gas explotó en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa; o los incendios de la guardería ABC, en Sonora, del casino Royale, en Monterrey; o en el centro nocturno Lobohombo, en la Ciudad de México.

“Hay gente que afirma que algunos fueron incendios provocados. Eso no importa. Si usted tiene sistemas de alarmas, de detección, de rociadores automáticos y de evacuación adecuada en número de salidas, distancias y ancho de las puertas, y se hacen los simulacros continuos, el incendio hubiera acabado con 50 o 100 metros, pero sin muertos”, afirma.

“En esta época navideña San Pablito iban a manejar 700 toneladas de material (explosivo); en septiembre fueron 300 toneladas las que se manejaron en este lugar. Este mercado distribuye a nivel nacional e internacional. Venden a todo el Valle de México. Imagínese: las iglesias de todos los lugares truenan cohetes. Hay otros lugares del país que fabrican explosivos, pero el más importante es Tultepec , donde tienen las cosas más modernas y sofisticadas para la fabricación de los fuegos artificiales.”

CABILDEO

INFRUCTUOSO

Macías también es integrante de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios (AMRACI).

“Por lo que está pugnando la AMRACI es por tener un reglamento nacional de protección contra incendios, que no existe. Hay alguna norma en la Secretaría del Trabajo que se refiere a las condiciones de seguridad y prevención de incendios, y otro poquito de formación en el reglamento de construcciones para el Distrito Federal, pero no hay un reglamento general de prevención de incendios y seguridad de vida que abarque todo el país y todas las circunstancias, como hospitales, asilos, guarderías, empresas industriales, desde luego la venta de fuegos artificiales y pirotecnia, edificios de oficinas, comercios, diferentes centros de concentración pública.”

–¿Desde cuándo promueve que México adopte la regulación de la NFPA ?

–Hace 16 años que trabajo para la NFPA desde la Ciudad de México. Es un organismo sin fines de lucro que funciona en muchos países. No estamos en un plan de obligar a las autoridades, sino de apoyarlas, de acompañarlas, porque ha habido muchas iniciativas pero no se ha llegado a la meta de tener un reglamento de prevención de incendios y seguridad.

“El problema es que van cambiando las prioridades. Ahora estamos muy interesados, pero dentro de 15 días o un mes esto se olvida y esperamos a que vuelva a ocurrir otra tragedia para retomarlo, cuando deberíamos dirigir esta energía a ver qué se tiene que hacer en el mercado de San Pablito para evitar este tipo de catástrofes”, indica.

–El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, declaró que las personas de San Pablito violaron los protocolos de seguridad y que no siguieron la reglamentación. ¿Se capacitó a los productores y trabajadores de la pirotecnia?

–No me consta pero tengo entendido que debió capacitarlos el Estado. La institución que debe regular este tipo de mercados puede ser el gobierno estatal o la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

“Como alcalde de Tultepec yo pondría una legislación local, porque la NFPA no le cobra nada al gobierno por usar la norma ni por asesorarla, ni eventualmente capacitar a los inspectores, ya que es una institución sin fines de lucro”, añade.

–¿Se ha acercado a legisladores para hacer la propuesta de reglamentación?

–Sí, más de una vez en las dos legislaturas pasadas. He trabajado con diferentes partidos, como el PAN, con algunos diputados del PRI en el Congreso federal; también gente del PRD ha participado, aunque no en esta Legislatura.

“En este momento hay una norma que llevamos proponiendo más de un año –y no ha terminado de salir publicada en el Diario Oficial de la Federación– sobre cómo se deben construir los sistemas de rociadores automáticos. Es algo en lo que ha trabajado muy fuerte la AMRACI y la norma está lista, sólo que nos han pedido cambios tras cambios. El hecho es que no termina de ser publicada porque cambian secretarios, directores… el caso es que no sacamos esta legislación porque nadie autoriza su publicación”, lamenta.

Lo cierto, afirma, es que el país no tiene los técnicos ni los contratistas para hacer un trabajo bien hecho para prevenir incendios, simplemente porque no existe una reglamentación adecuada.

“No es tan difícil poner en un reglamento que hay que aplicar la norma NFPA 11 24; lo importante es vigilar y constatar que se aplique esa norma. Pero si el técnico o el inspector no tiene dónde estudiar, no puede aprender. Primero tiene que haber una formación profesional para las personas. Es donde le digo que la NFPA puede aportar en capacitar a los inspectores del gobierno, sin costo alguno.”

El jueves 22 el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se reconstruirá el mercado: “¿Bajo qué condiciones lo reconstruirán? ¿Por qué no se sientan a plantear qué vamos a hacer para que esto no vuelva a ocurrir?”, concluye el experto.