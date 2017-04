El piloto mexicano espera mejoras en su monoplaza

"Nuestro séptimo lugar en Melbourne fue muy satisfactorio. Vencimos a otros autos que tienen mejor ritmo porque tomamos buenas decisiones con la estrategia.

Nuestra actuación en Australia demostró que hemos hecho un buen trabajo durante el invierno, pero aún nos quedan cosas por mejorar. Las mejoras que vendrán durante las próximas carreras nos ayudarán", comentó Pérez en declaraciones facilitadas por su equipo.



"El séptimo lugar en Melbourne representa mi mejor inicio de campaña con este equipo y tengo un buen presentimiento en las carreras venideras".



Sergio Pérez admitió que disfrutó corriendo con este nuevo monoplaza.



"Los adelantamientos no son sencillos, especialmente con las distancias de frenado más cortas, pero el GP de Melbourne siempre ha sido una pista complicada. Me sentí fuerte después de la carrera y creo que estoy en el mejor estado físico de mi vida", añadió.



Con vistas al Gran Premio de China, que se disputará del 7 al 9 de abril, comentó: "Cada vez que visito China veo mucho entusiasmo en los aficionados. Esperan afuera de nuestro hotel y nos hacen regalos especiales. Me da energía positiva".