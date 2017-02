El muro no es broma.- Donald Trump

Washington DC, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump , negó que la construcción de un muro en la frontera con México se trate de una broma y aseguró que ya está siendo diseñado.

"Créanme, el muro está siendo diseñado justo ahora. Mucha gente dice: 'Oh, Trump sólo estaba bromeando con el muro'. No estaba bromeando, yo no bromeo... no bromeo sobre cosas como esa.

"Vamos a tener un muro, será un gran muro y será una gran ayuda. Sólo pregúntenle a Israel sobre muros: los muros funcionan. Sólo pregúntenle a Israel", afirmó el Mandatario durante una comparecencia ante la Asociación Nacional de Sheriffs.

Su declaración se produce el mismo día en que el Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, se reúne en Washington con los Secretarios estadounidenses de Seguridad Nacional, John Kelly, y de Estado, Rex Tillerson, para abordar la agenda bilateral.

En su comparecencia, Trump defendió su veto migratorio, el cual está frenado por los tribunales.

"El decreto migratorio es sencillo, está tan bella y perfectamente escrito, tan claro para todos, que no comprendo cómo los jueces pueden cuestionarlo", afirmó.

El Presidente aseguró que su decreto no podría ser más preciso y que fue realizado bajo la autoridad presidencial que han ejercido sus predecesores, de Barack Obama a Ronald Reagan.

"Se trata de la seguridad del país", insistió, y acusó a los tribunales de estar politizados.

Trump relató que anoche "alucinó" con la audiencia de la corte de apelaciones, que escuchó los argumentos del Departamento de Estado y de los demandantes a favor y en contra del veto.

"Sería tan bueno que nuestro sistema judicial hiciera lo que es correcto", dijo Trump.

"La seguridad está en peligro sin el veto migratorio", insistió el Mandatario.

"Estamos en riesgo si no nos dejan hacer como jefes y sheriffs de este país lo que hay que hacer", cerró.