El muro empieza en el sur de México

“No, ni madres, yo me fui de El Salvador por miedo y no por el muro, porque la MS me iba a hacer pedazos al día siguiente” dice Marcelo agarrado a la mano de su novia. “No sé si habrá muro o no pero yo tenía que salir ya” dice mirando al suelo.

Al ‘efecto llamada’, la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y la red de albergues y organizaciones que trabajan con migrantes contraponen desde hace años otro concepto: “crisis humanitaria”.

Los últimos seis años las peticiones de asilo en México han crecido más de un 1000%. La curva ha pasado, de unos pocos cientos de casos en 2011, a casi 9.000, cinco años después, según ACNUR. Y prevén el doble el año que viene.

Más del 90% de esas solicitudes provinieron de personas del triángulo norte de Centroamérica-Honduras, El Salvador y Guatemala-, que huyen de ciudades como San Salvador (El Salvador) o San Pedro Sula (Honduras), consideradas entre las más violentas del mundo. La Agencia de Naciones Unidas compara la situación actual con el éxodo de centroamericanos durante las guerras de los años 80.

La respuesta de México ha sido reforzar el presupuesto para la detención de migrantes y refugiados con la implementación del ambiguo Plan Frontera Sur, firmado en 2014 en el marco del plan Mérida, que prevé la colaboración con EE. UU. para el combate al crimen organizado. Desde entonces se ha multiplicado el número de detenciones y deportaciones.

Barack Obama fue el presidente que más migrantes deportó, 2’8 millones de personas entre 2008 y 2016. Sin embargo, México ha tomado el relevo como gendarme del sur y los dos últimos años superó a EE.UU. en número de expulsiones. El año pasado EE.UU. deportó a 96.000 migrantes frente a los 147.000 de México , a un ritmo de 293 diarios, segun cifras oficiales.

Una pareja de refugiados salvadoreños recién llegados a Tapachula



Sin embargo, mientras que EE.UU. deporta a migrantes que, principalmente, han cometido algún delito en México muy pocos de los expulsados tenía antecedentes penales. Segun la Cruz Roja la detención debe ser “una medida excepcional” y denuncia que sigue dándose casos “de detención sistemática de personas migrantes ” señaló Oliver Francis de CICR.

“México está haciendo el trabajo sucio de EE. UU., eso es lo que le encargaron y lo está cumpliendo a la perfección” dice Cristóbal Sánchez, activista en defensa de los migrantes .





Paralelamente México tiene una tasa de reconocimiento a refugiados del 64%, un dato elevado en comparación con otros países y que recuerda la mejor vocación de acogida, especialmente con españoles y centroamericanos durante los años de guerra civil.

Acobardados por el delicado momento en que llegan a Tapachula, Marcelo y Nancy, están a la espera de tramitar sus documentos como refugiados mientras esperan en el albergue Belén antes de volver a la ruta. “Quiero llegar a EE. UU. y si no es posible estaría contento en México . Pero no en Tapachula, aquí tengo miedo a la policía y al clima hostil que se respira en la zona" lamenta. “Nos han llamado rateros, secuestradores, delincuentes, mareros..". La pareja salvadoreña tuvo la mala suerte de llegar a la ciudad durante los saqueos en protesta por el aumento de la gasolina.

Al caldear el ambiente en contra de los migrantes contribuyó el alcalde de Tapachula Neftalí del Toro (PRI) quien los señaló de estar detrás de los asaltos, a pesar de que durante las protestas de enero hubo días con más de 100 incidentes simultáneos en todo el país. “Tapachula está contaminada por los extranjeros” dijo el alcalde de una ciudad de 400.000 habitantes, 3.500 cantinas y puticlubs y una biblioteca.