El médico de Messi no es mago

Poser afirmó que no es "ni un mago, ni un brujo, ni un gurú" y que "detesta" estas etiquetas porque su método consiste en "buscar las causas del problema e ir un poco más allá de los síntomas", según la entrevista publicada hoy en el diario "Corriere della Sera".



Así se ha referido al ser preguntado por la confianza que el argentino Leo Messi deposita en él desde que hace dos años y medios comenzaran sus visitas a la ciudad italiana de Salice (noreste), la última de ellas, la semana pasada.



Poser, que desde hace treinta años trata a diversos deportistas, se refirió a que Messi , con 25 o 26 años, "en los que el cuerpo ha ido adquiriendo toxinas", se encontró en una encrucijada porque "si quieres permanecer a nivel de Balón de Oro debes cambiar".



"Imagino que la primera vez habrá derramado lágrimas amargas", se refirió respecto al cambio de estilo de vida del futbolista argentino, al que comparó con su compatriota Higuaín, que se ha "contentado" con su rendimiento.



El médico añadió que "uno no se convierte en un fenómeno como Messi solo por comer de una determinada manera", pero que esto puede permitir que "Messi permanezca como tal durante mucho tiempo".



Entre los alimentos que Poser recomienda están los biológicos, con variedad de cereales no refinados, mucha fruta y verdura de estación, frutos secos no tostados, aceite de oliva extra virgen, huevos y pescado fresco.



"Lo importante es que los alimentos sean tratados lo menos posible", especificó, añadiendo que "uno puede organizarse para tener 16 o 17 comidas a la semana como se debe, incluidos los desayunos, que son fundamentales".



A lo largo de su trayectoria, el médico ha tratado a otros futbolistas como Roberto Baggio, Agüero o Chiellini, y también a ciclistas como el italiano David Rebellin, la única medalla olímpica italia de los Juegos Olímpicos de Pekín cancelada por dopaje.



Poser afirmó que no usa sustancias prohibidas y aludió por el contrario al tipo de tratamientos que emplea al recordar que, hace veinte años, trabajó sobre las vértebras verticales de Rebellin "y justo después ganó dos clásicas".



Aunque es reconocido por su labor como dietista, Poser también se concentra en la kinesiología, que califica como "no convencional" y complementaria" a la medicina tradicional.



"A través de test en los músculos se puede ver el efecto que tiene un alimento o un integrador sobre él", añadió el doctor, que recalcó que "cada individuo tiene respuestas diversas a este método.



Por último, el médico italiano reconoció que a raíz de su relación profesional con Messi ha comenzado a recibir llamados de muchísimos nuevos clientes, lo que ha provocado que tenga que rechazar a algunos de ellos.