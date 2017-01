El magnate Carlos Slim llama a rueda de prensa

La rueda de prensa, en la que un portavoz dijo que Slim tomaría preguntas de los periodistas, llega en momentos en que México batalla con la intención de Trump de construir un muro fronterizo y sus amenazas de imponer impuestos a los bienes provenientes de su vecino del sur.



Trump también ha amenazado con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que su país firmó en 1994 con México y Canadá si no logra renegociarlo a su favor.



Estas promesas han provocado críticas de los líderes empresariales, entre ellos el multimillonario Slim, quien dijo previamente que los planes de Trump podrían destruir a la economía estadounidense.



Sin embargo ambos hombres cenaron en diciembre en el complejo Mar-a-Lago en Florida, después de que Trump ganó las elecciones, en un encuentro que según el portavoz de Slim fue "muy positivo" y "cordial".



La conferencia de prensa de Slim está programada para hoy en la Ciudad de México a las 12:30 hora local.



Slim, el principal accionista de The New York Times , es una de las personas más ricas del mundo, con un imperio que abarca las telecomunicaciones, la minería, la banca y la construcción.