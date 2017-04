"El Loco" Valdés recibe mensaje de apoyo del América

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días se dio a conocer que el actor Manuel "El Loco" Valdés, de 86 años, fue diagnosticado con un tumor maligno en la frente, lo que prendió las alertas entre sus seguidores.

De acuerdo con EL UNIVERSAL, declaró que “me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que tenía que hacerme una biopsia”.

Aclaró que ya tiene doctor para su tratamiento y operación próxima, además de que no será necesario que tome radioterapia o quimioterapia.

En tanto, el club de futbol América envió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter, extendiéndole su total apoyo.

“Siempre has demostrado tu locura por nuestros colores. Hoy le toca a la #FamiliaAzulcrema alentarte a ti #FuerzaLoco #AmericaYYa”, dice la postal en la que aparece el famoso.