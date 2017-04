El inglés Tony Adams adelanta mano dura en el Granada

"Voy a intentar hacerlo lo mejor posible y hacer todo lo que esté en mi mano de cara al partido del próximo domingo contra el Celta", indicó Adams en su presentación nuevo técnico granadinista hasta la conclusión de esta temporada.



El ex futbolista inglés reconoció que va a probar cosas tácticas para mejorar los resultados y a incidir en el aspecto ofensivo para buscar la reacción de un equipo que tiene mucha juventud e inexperiencia y en el que tiene que buscar un líder.



"Con los 40 años que tengo de experiencia en el futbol lo primero que voy a hacer es dar una patada en el trasero a los futbolistas", agregó un Adams, para quien la fórmula para seguir luchando y lograr resultados es entrenar, entrenar y entrenar.



"Tengo una filosofía de futbol muy clara, pero igual no se puede aplicar a este club en este momento", aclaró el preparador, quien tiene claro que el futbol se trata de tener equilibrio.



El técnico indicó que es un hecho su falta de experiencia en la elite, aunque durante su etapa de entrenador en Azerbaiyán dejó 12 veces la portería en cero.



Aclaró que el objetivo cuando llegó al Granada , equipo del arquero mexicano Guillermo Ochoa, no era que él entrenara, sino sólo organizar, aunque se agarra a sus éxitos como jugador para triunfar en el banquillo del Granada .



Adams, hasta ahora máximo responsable deportivo del club, avanzó que tirará de jugadores que son propiedad del Granada tras recordar que el pasado domingo ante el Valencia sólo fueron titulares dos futbolistas cuyos derechos pertenecen al club.



El inglés anunció que a final de este abril se anunciará a un nuevo director deportivo para el club, ya que no puede hacer dos trabajos a la vez, aunque se considera bastante bueno en el tema de fichajes.



Además, dijo que trabaja de forma activa en la búsqueda de un entrenador español para la temporada que viene esté el club en Primera o no aunque ahora sólo piensan en lograr la permanencia.