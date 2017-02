Elevan de tono la controversia. Sacan de la sesión a la prensa

De los dos puntos a desarrollarse en la sesión número 18 de Cabildo , ninguno de ellos llegó a una resolución favorable y mucho menos de común acuerdo.

El primer asunto era la toma de protesta del patronato del DIF que aparecía marcada tal cual en el orden del día y que generó controversia y molestia casi de manera inmediata, ya que según la regidora Alicia Isabel Pizaña no existió un tiempo razonable para analizar, discutir y aprobar la conformación del consejo como estaba estipulado.

Este reclamo fue posteriormente apoyado por otros miembros del ayuntamiento, sin embargo, la queja no procedió debido a que previamente se había aprobado por unanimidad el orden del día y porque cuando esta inconformidad surgió se llevó a cabo una votación que dio como resultado doce votos a favor, diez en contra y una abstención para seguir como se tenía previsto.

Finalmente se rindió protesta pero el patronato liderado por Carlos Peña Ortiz, hijo de la alcaldesa, no duró mucho ya que a los pocos minutos esta acción fue invalidada al haberse presentado únicamente 7 de los 9 miembros, que habían acordado en la sesión décimo quinta de cabildo , conformarían este grupo.

Por otro lado, en esta ocasión se solicitó a comparecer a la secretaria de Finanzas y Tesorería, Esmeralda Chimal Navarrete, así como a la secretaria de Servicios Administrativos, Carmen González Beaz, funcionarias que intervienen en el área administrativa de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

RENTA DE CAMIONES

En este tema, fue Chimal Navarrete quien proporcionó los datos duros del informe solicitado, siendo estos los pagos realizados hasta el momento a los prestadores del servicio de recolección de basura.

Informó en sesión que durante la actual administración se han liquidado dos facturas, ambas al prestador de servicios: Jenda Inmobiliaria Constructora, una por la cantidad total de $1,020,80 pesos al haber prestado el servicio del 17 de octubre al 16 de noviembre del 2016 y habiendo rentado cada unidad en $80,000 pesos más IVA, dando un total mensual de $92,800 pesos por camión.

Mientras que el segundo pago fue emitido por 13 unidades rentadas para trabajar del 17 de noviembre al 31 de diciembre del 2016, en el que el contrato estipulaba una cantidad de $120,000 más IVA por cada camión (incrementó por tratarse de un mes y medio de labores) resultando un monto de $139,200 por unidad, y una factura pagada por la cantidad total de $1,809,600.

Y en cuanto a salarios, se informó que cuentan con 12 choferes sindicalizados y 8 de confianza a quienes se les tiene un salario asignado de $260 y $280 diariamente, siempre y cuando estén justificados en la bitácora que se lleva para comprobar fechas y jornadas de trabajo.

SE ENFRASCAN

A pesar de estos datos que sin duda fueron muy esperados no fue lo que más destacó de la sesión , pues la secretaria de Servicios Administrativos, Carmen González y la cuarta regidora, Claudia Margarita Pacheco Quintero, se llevaron toda la atención con una discusión que fue subiendo de tono conforme la edil exigía de manera tajante documentación que sustentara las horas y días laborados tanto de los camiones como de los trabajadores, así como el organigrama de Servicios Públicos Primarios, a lo que la secretaria en la misma forma pidió a la regidora le solicitara dicha información por escrito.

Ante esto, no hubo mayor respuesta que la de “soy regidora de este honorable ayuntamiento, usted es una persona que trabaja administrativamente en el mismo y le solicito que en este momento me proporcione el organigrama de Servicios Públicos Primarios, por favor, no es un favor lo que le estoy pidiendo, es una ordenanza la que le estoy dando”, fueron las palabras textuales de la edil que sin duda encendieron los ánimos en el recinto y que a su vez, ante las reacciones al interior del recinto, se tomó la decisión de continuar con la sesión de manera privada.

Y fue así, ni más ni menos, como los medios presentes, se vieron forzados a abandonar la sala en donde se llevaba a cabo la reunión de los miembros de cabildo .

Finalmente, ésta concluyó y en palabras de Héctor Olivares, décimo octavo regidor, será en la siguiente sesión cuando ambos casos, en teoría, habrán de ver la luz y finalmente obtengan medidas resolutivas.