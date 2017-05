Electrocutado en Laredo era de Guatemala; hermana escribe emotiva carta “Me siento vacía sin él...”

LAREDO, TX.- Aldo Jordain Rojas, había llegado a Estados Unidos procedente de Guatemala para recibir una mejor educación junto con su familia, su mamá y dos hermanos, lamentablemente perdió la vida durante la tormenta de este domingo al pisar un cable de electricidad bajo la lluvia.



Los restos del joven de 14 años serán trasladados a su país de origen, así lo hizo saber su hermana Skarlette Rojas, a través de la página www.gofounme.com, dónde solicitaron el apoyo de la comunidad para recaudar 10 mil dólares, para hacer el trámite.



“Mi dulce hermano ahora descansa en paz, pero vivirá para siempre en nuestros corazones. Mi hermano y yo llegamos a esta nación para tener una mejor educación y convertirnos en una gran persona en mente y corazón. Estamos recolectando donaciones para enviar su cuerpo a nuestra nacionalidad, América Latina, Guatemala”, escribió.



Skarlette ha compartido diferentes fotografías en las redes sociales y la comunidad a respondido al llamado, pues al cierre de esta edición llegaban a los 8 mil 900 dólares.



COMPAÑEROS SE UNEN



Amigos y compañeros de Aldo, quien estaba a punto de ingresar a la preparatoria, graduaría este mes del octavo grado en la escuela secundaria Clark, también realizan una colecta.



Quienes deseen apoyar pueden comunicarse a la escuela, ubicada en 500 Hillsaid Rd, en el teléfono (956) 473-7500 o bien depositar a la cuenta de Wells Fargo numero 1905767727 a nombre de Brenda López Zamora.



Aldo fue un estudiante excelente y respetuoso con sus maestros y compañeros, sin duda será recordado como un gran amigo.



CARTA EMOTIVA



Su hermana mayor, se despide de una forma muy emotiva en facebook.



“Mi hermoso hermanito ahora descansa en paz. Él luchó para mantenerse con vida porque eso es lo que es - un luchador. No merecía morir como lo hizo. El destino me dio un día maravilloso e inolvidable con mi hermano antes de que su último día fuera tomado. Siempre estaba ocupada y no conseguí ser la hermana que él merecía, pero el día antes de su muerte lo pasamos juntos jugando, corriendo, nadando, bromeando, hablando y compitiendo. Tuvimos una vinculación de tiempo de hermano a hermana que en ese momento esperaba que no fuera el último. Pensé que tenía más tiempo con él para ser mejor. Pensé que ese día era el comienzo de un vínculo más fuerte entre él y yo.



“Dios tenía otros planes para mi querido Danny. El Señor ya lo había llamado y me estaba dando la oportunidad de tener lo que siempre quise, de ver a mi hermanito como era en realidad. No un tímido y frágil hermanito, sino un joven fuerte e inteligente. Siempre nos protegíamos, pero ese día no pude. Él y yo estábamos siempre juntos. Donde iba yo iba el y viceversa, pero ese día estábamos separados. Ese día no pude protegerlo. Ahora él será el que nos proteja a todos. Era un Amigo, un Hermano, un Hijo, un Tío, un Primo, un Sobrino, un confidente, un socio en crimen, un Trabajador.



“Me siento vacía sin él; Sin mi segunda mitad, pero voy a vivir por los dos”



“Te amo hermano, siempre y para siempre.



“Hasta que nos encontremos de nuevo”.