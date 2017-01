Si estás tratando de embarazarte vas a tener que esperar un buen rato, pues el día más fértil del año es, nada más ni nada menos que: el 11 de diciembre.

De acuerdo a una compañía especializada en pruebas de embarazo, determinaron que el cumpleaños más popular es el 16 de septiembre (¿no en San Valentín?). Y haciendo cuentas, el 11 de Diciembre sería el día en que la mayoría de estos bebés fueron concebidos, asumiendo que nacieron en las fechas correctas.

Sin embargo, ya sea por culpa de las fiestas navideñas o la época de los compromisos, parece que no todos estos embarazos fueron planeados. Después de encuestar a 600 personas, la compañía descubrió que el 45% de las mujeres dijeron que sus embarazos NO fueron planeados, un número que va de acuerdo a las estadísticas de embarazos no planeados en el país.

Por si fuera poco, casi el 40% de las mujeres también dijeron que sintieron más miedo que gusto al descubrir sus embarazos, mientras que sólo 30% sintieron lo contrario. El 55% de las mujeres confesaron haber sentido alivio cuando la prueba salió negativa. Y aunque el 80% dijo haber descubierto su embarazo a través de una prueba casera, la mitad dijo que sólo tomó la prueba después de haberla comprado.

Así que ya sabes, si no quieres quedar embarazada, NO lo hagas este 11 de diciembre y si sí, ya podrías ir planeando la noche lejana y apasionante.