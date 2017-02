El 'Cochi' ya no operaba en San Pedro, NL

Monterrey, México.- Eleazar Palomo Castillo, "El Cochi ", líder del Cártel de los Beltrán Leyva , operaba en toda el área metropolitana menos en San Pedro, donde desde hace tiempo ya no tenía actividad de ningún tipo, aseguró Mauricio Fernández.



El Alcalde de San Pedro dijo que por información que él tiene, las actividades de "El Cochi " se realizaban en otros municipios.



"Le han echado mucho, como si (sólo operara) en San Pedro, la realidad él era el que operaba en Santa Catarina, San Nicolás y parte de Monterrey, no sé por qué sólo lo ven como (si operara) en San Pedro, si manejaba gran parte de la zona metropolitana".



"De hecho en San Pedro ya no estaba, lo teníamos aquí por muchos lados buscándolo".



"Casi todos los desmanes que ocurrieron en Santa Catarina y muchos problemas que han habido en otras partes de la zona metropolitana", agregó, "se le adjudican mucho a él".



Fernández Garza destacó que las actividades del líder de Los Beltrán estaban orientadas a otros sitios fuera de San Pedro.



"Estaba operando mucho más en otros municipios que lo que era San Pedro".



"Hace un tiempo sí tenía mucha presencia este personaje (en San Pedro).



"Ahorita sentimos que (San Pedro) está limpio ya, nos salimos de este personaje y sus influencias hace algún tiempo, entonces yo siento que ya su presencia en San Pedro francamente tenía muy poco que ver".



Incluso aseguró que "El Cochi " había infiltrado a otras policías.



"Ahora se le está cuestionando más por información que yo tengo, más por las áreas de los ministeriales o por las áreas de otros municipios que todavía sí tenía mucha gente.



"Nosotros hicimos limpia de esa organización y de toda su influencia hace ya un rato", resaltó.



El supuesto líder criminal fue detenido el sábado en un operativo realizado por la Semar, en el municipio de Apodaca.



Tras su detención surgieron versiones de su presunta infiltración en policías municipales y agentes ministeriales, pero de ello el Estado ni la Procuraduría han comentado.