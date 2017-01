‘EL CINTURÓN YA TIENE MI NOMBRE’

Ciudad de México

El boxeador mexicano Rey Vargas luce más que confiado rumbo a su pelea titular del 25 de febrero, seguro de que conquistará a la afición británica y que volverá a México como nuevo campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Es tanta la confianza del pupilo de Ignacio Beristáin que aseveró, de visita en los “Martes de café” del CMB en las oficinas de la Zona Rosa, que “será un orgullo traerlo a México, creo que ya tiene mi nombre”.

Vargas enfrentará en la Ice Arena de Hull, Inglaterra, al local Gavin McDonnell por el cetro vacante, en duelo al que el invicto mexiquense (28-0, 22 KOs) llegará con la mejor preparación y confiado en ganar de forma convincente, sin dejar nada en manos de los jueces.

“Sé que vamos a su patio, no me achico, cuando suba me van a abuchear, pero cuando acabe me van a aplaudir. No quiero ser un campeoncillo, voy fuerte y mentalizado para todo”, sin temor a los jueces que designará el organismo verde y oro.

Cuestionado de las debilidades del británico (16-0-2, 4 KOs), no dudó en asegurar que una es “que se enfrentará a Rey Vargas”, al tiempo de manifestar que las conquistas de Carlos Cuadras o Francisco Vargas, quienes fueron sus compañeros en el Comité Olímpico (COM), lo motivan a hacer lo propio.

“Tengo la calidad, el boxeo y la fortaleza de hacer eso, como mis compañeros del COM, quiero hacer eso, que me reconozcan y motivar a los que vienen atrás”, afirmó el pupilo de “Don Nacho”, agradecido con todos los que forman parte de su equipo de trabajo.