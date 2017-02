Ejecutan a fiscal; cae un sicario en Monterrey

Monterrey, México (07 febrero 2017).- Un fiscal fue ejecutado esta madrugada frente a su domicilio ubicado en la Colonia Contry Las Águilas, en Guadalupe, y uno de sus ejecutores fue capturado.



Trascendió que la víctima fue identificada como José Luis de León, quien estaba a cargo de una agencia del Ministerio Público.



Hasta esta mañana la Procuraduría no había hecho oficial la información.



A las 23:45 horas se desplegaron unidades en el sector privado ante el reporte de una persona herida por arma de fuego en el cruce de Diego Rivera y Miguel Ángel Buonarroti.



Las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que vestía playera rosa tipo polo y pantalón de mezclilla.



Estaba tirado sin vida afuera de un domicilio. Tenía por lo menos cinco impactos de bala, la mayoría en el pecho.



Dos vehículos, un auto Aveo y una camioneta de la que no se especificaron características, tenían múltiples impactos de bala.



En el asfalto quedaron regadas balas de grueso calibre.



En las investigaciones se estableció que hombres armados bajaron de un auto Grand Marquis negro y abrieron fuego contra la víctima.



Pero no habían descifrado cómo es que los agresores burlaron la seguridad del sector privado, el cual cuenta con casetas de vigilancia en el acceso y en la salida y guardias las 24 horas.



Tras el reporte de la ejecución, inició la búsqueda de los presuntos agresores y minutos más tarde uno de los atacantes fue capturado por policías municipales en el cruce de las calles Greco y Albert Einstein.



El presunto ejecutor trataba de esconderse en los muros de un domicilio.



Iba vestido con pantalón de mezclilla y llevaba puesta una capucha negra.



Los elementos policiacos lo sometieron y terminó por confesar que había participado en la ejecución del jefe de grupo de la Ministerial.



Aparentemente, tras abrir fuego contra el fiscal , los sicario s subieron de nuevo al auto negro, pero dejaron en el lugar al ahora detenido, por lo que éste tuvo que escapar corriendo.