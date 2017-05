Ejecutado en San Pedro era contador del Cártel de Sinaloa

Monterrey, México (10 mayo 2017).- Michael Raziel Almela Martínez, uno de los tres ejecutados la medianoche del miércoles frente a un bar en San Pedro, era el principal operador financiero de Dámaso López Núñez, "El Licenciado", sucesor de "El Chapo" Guzmán en el Cártel de Sinaloa y detenido dos días antes.



Fuentes federales aseguraron ayer que el operador también respondía a intereses de un socio de Estados Unidos, identificado como Jorge Lobo.



De 46 años de edad, originario del Estado de México y de profesión ingeniero, Almela se presentaba como gerente del Centro Cambiario Rápido (CCR), ubicado en el Local A de Avenida Lomas Verdes 480, en Naucalpan.



CCR tiene siete sucursales en el País, una de ellas en el Local 11 de la Plaza Los Nogales, en Calzada San Pedro, de la Colonia Miravalle en Monterrey.



El negocio tiene tres días sin operar, aseguraron otros locatarios.



El miércoles, a las 23:55 horas, el operador financiero de "El Licenciado" y otros dos hombres fueron asesinados frente al bar La Única en el cruce de Río Amazonas y Río Grijalva, en el Centrito Valle, por pistoleros a bordo de tres vehículos. Un "halcón" detenido el domingo atribuyó la triple ejecución a sicarios del Cártel de Los Beltrán Leyva.



Los otros dos ejecutados fueron identificados como José Herrera Aispuro, ex director de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el abogado queretano Carlos Sánchez Pliego Mier.



De acuerdo con la información de las fuentes federales, en febrero pasado, cuando "El Licenciado" se instaló en la Ciudad de México, Almela habría recibido la encomienda del presunto narcotraficante para organizar la logística legal y financiera de su grupo.



El supuesto operador financiero, según los informantes, era un sujeto de piel morena, estatura de poco más de 1.70 metros, con barba de candado y cabello negro sin canas, ya que al parecer usaba tintes.



Vivía en una casa de Condado de Sayavedra, en el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, aunque viajaba continuamente a otros Estados.



Según las fuentes, siempre fue discreto para sus actividades de blanqueo de activos para "El Licenciado" y nunca tuvo un antecedente penal o señalamientos que lo hicieran objetivo de las autoridades federales.



El único registro judicial que tenía era un litigio por una casa de mil 145 metros cuadrados en Calle Circuito Bosques de Viena 21, manzana 19, sector 2, Fraccionamiento Bosques del Lago, en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.



Este inmueble era propiedad de Almela y fue su domicilio particular.



En el 2005, Faustino Rioja Urbina lo vendió en 880 mil pesos a Yolanda Acosta Vargas, pero ella demandó por la vía civil tanto a Almela como al vendedor porque siete años después de la operación no habían liberado la propiedad.



En el 2008, Almela solicitó el amparo 27/2008 al Juzgado Décimo de Distrito de Naucalpan, contra una posible orden de aprehensión librada por juzgados del fuero común, pero le informaron que no existía el mandamiento judicial.



"El Licenciado" fue detenido el 1 de mayo en la Ciudad de México, y su operador financiero murió casi 48 horas después en San Pedro.



El Procurador de Nuevo León, Bernardo González, reconoció el lunes que la triple ejecución está ligada al crimen organizado, pero rechazó mencionar a algún cártel en particular.