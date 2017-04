Dwayne Johnson es el actor mejor pagado

Por eso, ahora se toma con calma el hecho de que la revista Forbes lo haya colocado como el actor mejor pagado del 2016 (64.5 millones de dólares sumó el año pasado, según la publicación), pues asegura que valora cada dólar que se gana.

"¡Ay, ay...!", expresa Johnson , antes de hacer estallar su clásica sonrisa, cuando se le pregunta, en entrevista, cómo recibió esa noticia.



Luego controla su risa y se pone serio para responder.



"Fui desalojado cuando tenía 14 años, así que tengo una perspectiva diferente. Valoro cada dólar que gano, qué bueno que Forbes lo ponga así, ¡suena grandioso!".



Pero para la estrella de sagas como Rápidos y Furiosos o Viaje al Centro de la Tierra, estar en ese honroso lugar representa algo que va más allá de lo financiero.



"Creo que, simplemente, es el reflejo de algo más importante, del gran equipo que he tenido, pues es el que me ha ayudado a tomar grandes proyectos, de calidad, esos que me han permitido conectarme con la gente", asegura el californiano de 44 años.



Una de las aventuras que lo han posicionado no sólo como el mejor pagado del año pasado, sino como uno de los más taquilleros de la década más reciente, ha sido precisamente la saga Rápidos y Furiosos, que estrenará el próximo jueves su octava entrega en México y Estados Unidos.





¿Enojado con Vin Diesel?

Otra publicación especializada, TheReporter, reveló hace unos días que entrey Vin Diesel, también estrella de la saga, no hay una buena relación y que por eso no se les ha visto juntos en la promoción."Hemos estado juntos durante un buen tiempo, casi 20 años, tenemos diferencias en cuanto a filosofía, en cómo operamos, en cómo nos acercamos a una película en el set."Pero pasa como en cualquier familia, entendemos que lo más importante para nosotros es la película, estamos interesados en que se haga la mejor película para los fans, no me importa nada más. Yo sólo tengo un jefe, bueno, dos... la madre de mi hija y los fans", bromea.La Roca no da señales de bajar su ritmo.- Rápidos y Furiosos 8 se estrena el 13 de abril.- En mayo, estrenará la película Baywatch.- Ahora filma la tercera temporada de Ballers, para HBO.- Con Sony hará volver la saga de Jumanji a finales de año.- Se prepara para realizar el remake del clásico de culto Big Trouble in Little China para FOX y The Janson Directive para Universal.