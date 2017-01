Duarte y sus cómplices deben ser juzgados por asesinos y corruptos: PRI

Cd. de México.- Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI , exigió la captura inmediata del ex Gobernador Javier Duarte , para que sea juzgado como asesino por la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer durante su mandato en Veracruz.



En entrevista, el líder del tricolor demandó que también sean castigados todos los ex funcionarios del sector salud de la entidad involucrados en la clonación de medicamentos.



"Ante la información que se ha hecho pública, Javier Duarte y sus cómplices deben ser juzgados por asesinos y por corruptos", aseveró.



"Me parece atroz, es criminal, deben de ser juzgado como asesinos. La acusación es tan grave que debe mediar información suficiente para acusar a los responsables".



Ochoa pidió a los Gobiernos federal y estatal actuar con celeridad para concretar la aprehensión del ex Mandatario, que se encuentra prófugo de la justicia.



"El PRI exige a la PGR y al Gobierno de Veracruz que vayan hasta las últimas consecuencias por las atrocidades cometidas por Javier Duarte y sus cómplices en el trato inhumano a enfermos de cáncer y de VIH Sida durante su Administración", señaló.



"Exigimos que las autoridades federales y locales los aprehendan para que sean juzgados".



El dirigente pri ista calificó de inaceptable e inhumana la actuación de Duarte y sus funcionarios.



"Es un acto profundamente inhumano el sustituir una medicina por cualquier otra cosa, por ganarte unos centavos, es inaceptable, es lo más bajo que he escuchado en mi vida", aseguró.



"No se puede jugar con la vida de alguien más, no hay nada que explique la condición humana actuando así, de verdad, qué tristeza".

<<... Y avala reducción del Congreso

El líder nacional del PRI respaldó la iniciativa de reforma que propone reducir el número de diputados federales y senadores plurinominales en el Congreso.



Se trata de una medida responsable, consideró, que permitirá ahorrar recursos.



Ochoa adelantó que su partido trabajará para concretar su aprobación.



"Una de estas medidas urgentes es la propuesta de reducir de 500 a 400 diputados federales y de 128 a 96 senadores", detalló.