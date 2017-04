Duarte: tras las rejas continúa en suspenso. Cumple primera semana en prisión guatemalteca

Guatemala

El exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte , pasó la primera semana en una prisión guatemalteca desde que fue detenido en el municipio turístico de Panajachel, en tanto las autoridades mexicanas gestionan su extradición.

Duarte fue encarcelado la madrugada del domingo 16 de abril, tras su captura con fines de extradición cumplida la noche del Sábado de Gloria en un elegante hotel de Panajachel, un centro turístico del departamento de Sololá, a 150 kilómetros al oeste de la capital.

Es reclamado por la justicia mexicana bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en los casi seis años que fungió como gobernador de Veracruz hasta que pidió licencia.

El exgobernador era requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016. Las autoridades guatemaltecas indicaron que entró al país centroamericano de manera ilegal, vía terrestre, desde noviembre pasado.

El pasado miércoles, al ser presentado en audiencia en el Juzgado Quinto de Sentencia, en la Torre de Tribunales de Guatemala, declaró que esperaría la solicitud formal de extradición de parte de México para pronunciarse, tras una evaluación con su defensa, sobre si acepta o rechaza la medida.

Duarte dijo en una breve intervención ante los tres jueces del tribunal que decidirá sobre su situación legal en Guatemala “hasta que llegue la solicitud formal de extradición (del gobierno mexicano) y sea evaluada por mi defensoría”.

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer (aceptar la extradición a México para ser juzgado), sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal”, insistió.

El titular del Tribunal Quinto de Sentencia, César García, tras notificarle que se encontraba detenido con fines de extradición a pedido del gobierno de México, emitió la resolución que cerró la audiencia.

“Este tribunal declara que se formaliza la detención de Duarte de Ochoa, quien deberá permanecer recluido en el centro de detención preventiva Matamoros, bajo la estricta responsabilidad del director general del Sistema Penitenciario” de Guatemala.

El juez estableció que se notificaría de inmediato la resolución al gobierno mexicano, en el sentido de que Duarte “fue aprehendido el 15 de abril de 2017, por lo cual dentro del plazo de 60 días naturales deberá formalizar la solicitud de extradición y presentar la documentación que corresponde”.

En el aviso de la resolución, que el pasado viernes comunicó la cancillería guatemalteca al gobierno mexicano, se aclaró que “de no hacerlo (formalizar el pedido de extradición) dentro del plazo señalado, se levantarán las medidas de coerción del reclamado Javier Duarte de Ochoa”.

Tras la audiencia, el exgobernador veracruzano cumplió este domingo una semana detenido en Matamoros, un cuartel militar habilitado como prisión de máxima seguridad, ubicado en el centro de la capital guatemalteca.

De acuerdo con las disposiciones aplicables por el tratado de extradición entre ambos países, “el gobierno de México deberá presentar formalmente la solicitud de extradición del reclamado antes de que se cumpla el plazo de 60 días contados desde el día de su captura”.