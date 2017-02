¿DÓNDE ESTÁN? los campeones del mundo Sub 17

Los campeones del mundo Sub 17 en la edición del 2011 ilusionaron a todo el País con el título conseguido en casa, en una edición que tuvo de todo, desde goleadas hasta el dramático triunfo ante Alemania con aquel gol de chilena de Julio Gómez.



Sin embargo, a diferencia de la primera generación que salió campeona de la misma categoría en Perú 2005, parece que la del 2011 se perdió en el camino hacia la consolidación, pues a la fecha del plantel de 21 elementos que dirigió Raúl Gutiérrez, solamente 6 están en Primera División sin ser titulares constantes en sus equipos, y ninguno dio el brinco a Europa como sucedió con los casos de Carlos Vela o Héctor Moreno por ejemplo.



De esos 21 elementos que salieron campeones, además de los 6 registrados en Primera División; 6 más están registrados en el Ascenso MX; 3 con los equipos Sub 20 de la Liga y 5 están en Segunda División.



José Pablo Tostado es el único que ya estaría retirado pues aunque está en los registros de la Liga,con el equipo de Murciélagos en la Segunda División, no lo está para el año futbolístico 2016-2017.



Entre falta de oportunidades de los clubes por sus políticas, necesidad de resultados inmediatos o decisiones propias del entrenador; las reglas como eliminar el número de naturalizados, dejar atrás la famosa regla 20/11, y el mismo carácter del futbolista para consolidarse, son algunos de los factores que han hecho que esta generación que conquistó a México al darle su segundo Mundial Sub 17, hoy esté prácticamente en el olvido.



Culpables, los clubes



"Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear", así es complicado.



Ésta es la opinión del técnico campeón del Mundo Sub 17 en el 2011, Raúl Gutiérrez sobre los factores que han impedido que su generación se logre consolidar en Primera División, pues para él, los clubes, por diversos factores, le cortan el proceso al jugador talentoso que por algo llegó a la Selección, y terminan por desaprovecharlos y quitarles oportunidades.



"Yo creo que eso está muy trillado y eso debería hacerse más por parte de la prensa, de exigir de alguna manera, las participaciones de esos jugadores, o por lo menos las oportunidades que unos no tienen y otros sí, porque hay clubes que no pichan, no cachan ni dejan batear, ni ocupan ese jugador talento, ni tampoco lo proyectan para que pueda madurar en otros lados y ser quizá el mismo referente del equipo, es un tema complejo que todo mundo tiene algo que ver", explicó el "Potro".



Para Gutiérrez, para hablar de procesos perdidos en el 2011, también se tiene qué analizar lo que sucedió con la generación de Jesús Ramírez.



"Me tengo que remontar al 2005 porque muchos de esos jugadores fueron dando y teniendo su desarrollo, y a de alguna manera aprovechando sus oportunidades, y a partir de ahí deberíamos de haber, de alguna forma, encontrado una ruta para que estos jugadores que tenían un gran perfil, que tuvieran más impacto en nuestra Primera División.



"Creo que ahora en el 2011 nos pasó algo parecido de lo que pasó en el 2005, los jugadores de alguna manera de ser baluartes en sus clubes, no se posicionaron y no se enrutaron como debería de ser", detalló.



Como ejemplo, el DT puso el caso de Erick Aguirre, surgido de Morelia y que hoy milita en Pachuca, quien destacó en el Tri Sub 17 en el Mundial de Emiratos Árabes del 2013, donde fueron subcampeones.



"Siempre he puesto un ejemplo que es el de Erick (Aguirre) de Morelia, que ahora está en Pachuca, a ese muchacho después de que salió muy bien recomendado de los análisis de FIFA, nosotros recomendamos que lo pusieran en una Sub 20 siendo él Sub 17, Sub 16 porque es más chico, viendo así qué desarrollo tenía, y al final el muchacho terminó jugando en Primera División, y al final ese debería ser el ejemplo más claro de lo que esos jugadores cuando terminan un proceso mundial, se les debería de dar", dijo.



Oportunidades sí, mentalidad no



Uno de los pocos sobrevivientes del título Sub 17 del 2011 que están en Primera, Carlos Fierro, no tuvo empacho en reconocer que a su generación le faltó lo que sí tuvieron algunos de la del 2005 para trascender en sus carreras.



"Mentalidad", señaló el sinaloense sin darle vueltas.



"A lo mejor muchos pensaron que ahí se había ganado todo, o que ya estaba hecho, pero en sí teníamos 16 ó 17 años y no habíamos logrado nada entre comillas", apuntó Fierro.



Fierro se ha mantenido en el máximo circuito con el Rebaño, aunque ya salió un año al Querétaro en donde tampoco logró la regularidad que él deseaba.



¿Crees que como generación les faltó más apoyo también por parte de los entrenadores?, ¿más confianza?



"No. Yo creo que el apoyo y la confianza siempre estuvo. A lo mejor si fue un trampolín muy grande para que te voltearan a ver a los 16 ó 17 años y tener una oportunidad en Primera División, como nos lo dieron acá a nosotros en su momento", respondió.



"Nadie te va a estar esperando cinco años a que llegues a ser el jugador que todos piensan, entonces si a los 16 ó 17 te dieron la oportunidad un año o dos, ya al tercero te van a decir, '¿qué te está pasando?, ¿por qué no sobresales?'".



Al haber sido el goleador del equipo, a Fierro le llegaron a considerar el "Carlos Vela" del 2011.





"En ese entonces a mi me motivaba, me ponía contento que me compararan con grandes jugadores como él, pero conforme va pasando el tiempo aprendí a que cada jugador es diferente y que por más que te comparen, nunca llegarás a ser igual a otro jugador", aclaró Fierro.