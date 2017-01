Donald Trump recibirá a Theresa May

Es la primera gobernante extranjera en ser recibida en el Despacho Oval por el republicano.



Los dos gobernantes ofrecerán una rueda de prensa conjunta a las 13:00 horas locales, 12:00 tiempo de México, que será la primera de Trump como Presidente.



El Gobierno británico está mostrando la reunión de May con Trump como una señal de que el nuevo Gobierno estadounidense valora la "nueva" relación transatlántica.



La Primera Ministra intenta retratar al Reino Unido como un país abierto y preparado para hacer negocios con el mundo, a pesar de que se dispone a iniciar oficialmente dos años de conversaciones sobre su salida de la Unión Europea.



La relación con la economía más grande del mundo es un importante objetivo para el futuro del Reino Unido después del Brexit.



La Casa Blanca informó el jueves que May y Trump mantendrían conversaciones a puerta cerrada, antes de ofrecer una conferencia de prensa y asistir a un almuerzo de trabajo.



El comunicado de la Casa Blanca escribió mal el nombre de la Premier británica, como "Teresa", sin "h'', pero lo corrigió después.



La visita de May fue criticada por sus opositores políticos y corre el riesgo de ser eclipsada por la avalancha de anuncios, planes y propuestas que salen de la Casa Blanca.



Un día antes de su encuentro con el magnate novato en política, May, que llegó al poder tras la votación de los británicos a favor de la salida del país de la Unión Europea (Brexit), hizo un discurso ante los dirigentes republicanos reunidos en Filadelfia.



"Naciones Unidas necesita ser reformada, pero sigue siendo vital, en particular en la lucha contra el terrorismo o el cambio climático", afirmó según la agencia France Press.



Defendió también el papel del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y la importancia de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), como piedra angular en la defensa de Occidente.



Sin embargo, fue respecto a la Rusia de Vladimir Putin, por la que Trump no esconde su admiración, en lo que May fue más explícita.



"Cuando hablamos de Rusia, es sabio tomar el ejemplo del Presidente (Ronald) Reagan que, durante sus negociaciones con su homólogo ruso de entonces, Mijail Gorbachov, tenía la costumbre de seguir el refrán 'tengan confianza, pero verifiquen'. Con Putin, mi consejo es: cooperen, pero tengan cuidado".



Los presidentes Trump y Putin, conforme al Kremlin, hablarán el sábado por teléfono, por primera vez desde que el republicano asumió el poder.