Donald Trump presume no tener nexos con Rusia

Se trata del más reciente intento del Mandatario por minimizar las preocupaciones de cualquier lazo con Rusia mientras son investigados colaboradores de su campaña.

Los abogados no difundieron copias de los reembolsos fiscales de Trump, por lo que no se pudo verificar de manera independiente dichas conclusiones.



Adicionalmente, la revisión revelada a las cuentas de Trump sólo cubre los últimos 10 años, dejando dudas sobre si tuvo tratos con Rusia en años anteriores.



En una carta, los abogados aseguraron que no existen inversiones por parte de rusos en entidades controladas por Trump y que él tampoco debe a acreedores de ese país, pero que existen algunas excepciones.



Entre ellas las ganancias por el concurso de belleza Miss Universo realizado en Moscú en 2013 y una propiedad vendida a un multimillonario ruso en 2008 por 95 millones de dólares.



La Casa Blanca dijo que Trump pidió la carta a sus abogados después de una solicitud del senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, de información de cualquier lazo que Trump pudiera tener con Rusia.



Graham encabeza uno de los comités legislativos que investigan la posible interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos del año pasado.



La existencia de la carta se dio a conocer en momentos en que el FBI investiga la supuesta interferencia rusa, y días después de que el Presidente despidiera al director del buró, James Comey.



"No tengo inversiones en Rusia, de ningún tipo. No tengo ninguna propiedad en Rusia. Mucha gente cree que tenía edificios de oficinas en Moscú. No tengo ninguna propiedad en Rusia", declaró Trump el jueves en entrevista con NBC News.