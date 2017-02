Donald Trump Pide a legisladores apoyo para TLC

"Tengo muy serias preocupaciones sobre el TLC . El TLC ha sido una catástrofe para el país, ha sido una catástrofe para nuestros trabajadores, para nuestros empleos, para nuestras compañías que están abandonando el país", dijo Trump ante congresistas y Senadores en la Casa Blanca.



"Quiero cambiar esto y quizá lo haremos. Quizá haremos un nuevo TLC AN con una extra 'F' (letra en inglés para 'justo') en el nombre del TLC . ¿Saben que significa? Comercio libre y 'justo'. No sólo comercio libre, sino comercio libre y 'justo'. Porque es muy injusto", agregó.



"Nos estamos adhiriendo a todos las reglas en las leyes y me gustaría apresurarlas si es posible. Ustedes (senadores y congresistas) son la gente que lo puede hacer".



Trump informó que el Secretario de Comercio Wilbur Ross encabezará las negociaciones sobre el tratado que también integran México y Canadá, tras una reunión con legisladores en el Salón Oval de la Casa Blanca.



De acuerdo con las leyes estadounidenses, la Casa Blanca debe informar al Capitolio al menos 90 días antes de firmar cualquier nuevo acuerdo comercial. No es claro que esto ya haya ocurrido.